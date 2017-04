Za Sofijino liječenje treba još 630.000 KM

BANJALUKA - Za liječenje trogodišnje Sofije Mićević iz Banjaluke, koja boluje od akutne limfoblastne leukemije, potrebno je sakupiti još oko 630.000 KM, potvrđeno je za "Nezavisne" u Humanitarnoj organizaciji "Budimo ljudi".

"Pored prvog dijela za liječenje u klinici 'Johns Hopkins Medicine International' u Baltimoru od 270.000 dolara, odnosno 485.987 KM, prikupljeno je još 341.986 KM", rekli su u Organizaciji "Budimo ljudi".

Drugi dio liječenja male Sofije, koji obuhvata transplantaciju koštane srži, košta 540.000 dolara, odnosno 971.974 KM.

Dodali su da će Sofija ostatati na intenzivnoj njezi sve do polaska u Ameriku, ali da je postepeno skidaju sa kiseonika i izrazili nadu da će u što kraćem roku moći samostalno da diše jer to je uslov za prekookeanski let.

Mala lavica, koja se nalazi u Institutu za zdravstvenu zaštitu majke i djeteta "Dr Vukan Čupić" u Beogradu, prima terapiju kako bi što prije mogla otputovati, da bi počela liječenje metodom primjene T -ćelija.

Dodaju da ne odustaju od sakupljanja novca te da će od maja imati i humanitarni broj u "Eronet" mreži, kao i da će produžiti "M:tel" broj 1457 još mjesec dana te pozivaju sve dobre ljude da nastave i dalje sa prikupljanjem novca za ovu hrabru djevojčicu.

"Mi u međuvremenu tražimo i adekvatan sanitetski avion, koji bi bio opremljen za što bezbjedniji Sofijin put do Baltimora, jer ona ne može da krene na put običnim", kažu u Organizaciji "Budimo ljudi".

Ističu da se Sofijini roditelji nisu nadali ovolikom humanitarnom odzivu ljudi, te da su zahvalni svima koji pokušavaju sakupiti novac za njihovu malu mezimicu. Mnoštvo humanitarnih akcija za prikupljanje pomoći Sofiji u punom je jeku, a razne institucije, privrednici, pojedinci ujedinili su se da se potreban novac što prije sakupi da bi trogodišnja Banjalučanka otišla na liječenje.

Žiro računi

Mićević Sofija

Nova banka A.D. Banjaluka

5551000032354997 (KM račun)

Mićević Sofija

Nova banka A.D. Banjaluka

SWIFT: NOBIBA22 (devizni račun)

5550000032355338

Humanitarna organizacija "Budimo ljudi"

Podračun za Sofiju Mićević

UniCredit Zagrebačka banka

3383502257474786 (KM račun)