Za godinu staža 500 KM otpremnine?

PRIJEDOR, BANJALUKA - Čedo Knežević, najpoznatiji štrajkač iz "Željeznica RS", juče ujutru je ponovo stupio u štrajk glađu, a u isto vrijeme rješenje nagomilanih problema u ŽRS tražilo se na dva sastanka.

Razlog za štrajk glađu je, kako kaže Knežević, ostavljanje zaposlenih u ŽRS pred Vaskrs bez ikakvih primanja, te kako tvrdi, izrabljivanje radnika u Kolskoj, u Prijedoru, koje se dešava posljednjih nekoliko dana.

Jedan od razloga koji je naveo je i nepoštovanje obećanja Milorada Dodika, predsjednika RS, koji je rekao da će posjetiti prijedorsku ispostavu ŽRS.

"Pred nama je Vaskrs pred koji radnici nisu dobili ništa od onoga što ih sljeduje, kako sada domaćin da spremi trpezu", kazao je Knežević.

Prema nekim informacijama, željezničarima je juče isplaćen jedan topli obrok. Juče su takođe sastančili mali akcionari ovog preduzeća sa upravom, te sindikalci sa nadređenima.

Najvažnija tačka koju su akcionari istakli je plan poslovanja kojim se rješava problem viška radnika u ŽRS.

"Dogovoreno je da se do 2019. godine broj radnika u ŽRS svede na oko 2.500. Najveći broj će biti riješen prirodnim odlivom", kazao je Milan Besir, predsjednik Skupštine akcionara ŽRS.

On je naglasio kako su akcionari zahtijevali od Uprave da od Vlade RS zatraži izmjenu Zakon o penzijskoinvalidskom osiguranju.

"To nam je važno, jer tom izmjenom bi željezničari, bez obzira na to koliko godina života imaju, mogli da idu u penziju ako imaju dovoljno godina staža. U ovom momentu imamo od 200 do 300 takvih radnika", kazao je Besir.

Iz Ministarstva saobraćaja i veza RS rekli su kako su upoznati s ovim zahtjevom te kako će sastanak o istom biti održan u narednom periodu.

Zlatko Marin, predsjednik Samostalnog sindikata saobraćajnotransportne djelatnosti ŽRS, kazao je da su sindikalci takođe spremali svoje sugestije na sistematizaciju koju će poslati Upravi.

Oni su predložili da stimulativna otpremnina iznosi 500 KM za svaku punu godinu radnog staža, a radnici koji imaju manje od 10 godina staža da dobiju stimulativnu otpremninu najmanje od 5.000 KM.

Još jedan od prijedloga je da u okviru jedne Sekcije ili službe svi radnici koji imaju istu stručnu spremu, odnosno zanimanje, budu stavljeni u ravnopravan položaj.

Što se tiče spekulacija o protestu koji se, navodno, sprema u Banjaluci za 1. maj, Marin kaže da je čuo priče, ali da nije njegovo da ga organizuje.

"Za to postoji Savez sindikata RS, a ako tako nešto bude organizovano, mi ćemo se odazvati", kazao je Marin.