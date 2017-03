Za svaki slučaj ponesite kišobran, danas ponegdje u BiH moguća kiša

Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme.

Više sunčanog vremena poslije podne. Tokom dana ponegdje u Bosni su mogući kratkotrajni i slabi lokalni pljuskovi.

Vjetar, slab do umjeren, južni i jugozapadni. Jutarnje temperature od 5 do 11, na jugu od 10 do 14, a dnevne od 17 do 23 °C.

U Sarajevu sunčano uz umjerenu oblčanost. Poslije podne je moguć slab i kratkotrajan pljusak. Jutarnja temperatura oko 8, a dnevna oko 21 °C.

U Banjaluci promjenljivo oblačno i toplo vrijeme uz temperaturu iznad prosjeka za ovo doba godine. Smjenjivaće se periodi sunčanog vremena sa periodima prolazno povećane oblačnosti. Vjetar slab do umjeren jugozapadni. Jutarnja temperatura vazduha oko 8°C, a najviša dnevna oko 24°C.