Zabranjen promet trupaca u Republisi Srpskoj

BANJALUKA - Vlada Republike Srpske donijela je danas privremenu mjeru zabrane pravnim licima, preduzetnicima i fizičkim licima da izvan teritorije Srpske vrše promet trupaca, osim trupaca crnog bora, radi zaštite potreba privrede.

U odluci je navedeno da će se novčanom kaznom od 3.000 KM do 9.000 KM kazniti za prekršaj pravno lice ako vrši promet trupaca, osim trupaca crnog bora, izvan teritorije Republike Srpske, saopšteno je iz Biroa Vlade za odnose s javnošću.

Novčanom kaznom za prekršaj će biti kažnjeno odgovorno lice u pravnom licu od 1.000 KM do 3.000 KM, preduzetnik od 500 KM do 1.500 KM, a fizičko lice od 300 KM do 900 KM.

Vlada Republike Srpske prihvatila je informaciju o aktivnostima na projektu "Uvrštavanje koncepta migracija i razvoja u relevantne planove, politike i aktivnosti u BiH - Dijaspora za razvoj".

U saopštenju se navodi da Vlada Republike Srpske podržava sve aktivnosti koje imaju za cilj dalje unapređenje saradnje institucija Srpske i agencija UN u BiH.

Vlada je opredijeljena za dalji razvoj međusobne saradnje zasnovane na realnim potrebama stanovišta i institucija Republike Srpske, uz uvažavanje već postojećih strateških dokumenata koji tretiraju ovu oblast, uz uslov da se komentari i sugestije nadležnih institucija Republike, uloženi u prijedlog predmetnog teksta, uvaže poštujući ustavne nadležnosti Srpske.

"Vlada Republike Srpske insistira na izradi zasebnih strateških dokumenata za Republiku Srpsku i Federaciju BiH, nakon čega bi se stvorili uslovi za usaglašavanje zajedničkog strateškog rješenja na nivou BiH, na modularnom principu", ističe se u saopštenju.

Zadužena su ministarstva za ekonomske odnose i regionalnu saradnju, finansija, uprave i lokalne samouprave, industrije, energetike i rudarstva, za izbjeglice i raseljena lica, prosvjete i kulture, te kabinet predsjednika Vlade da imenuju predstavnike u Radnu grupu za izradu strategije Republike Srpske za saradnju sa dijasporom.

Vlada je zadužila Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju da o ovom zaključku informiše kabinet predsjedavajućeg Savjeta ministara i Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, kao i Kancelariju rezidentnog koordinatora UN u BiH, Ambasadu Švajcarske u BiH i Kancelariju Međunarodne organizacije za migracije u BiH.

Vlada Republike Srpske usvojila je danas informaciju o početku aktivnosti na implementaciji ciljeva održivog razvoja UN u BiH.

U saopštenju se dodaje da je Vlada Republike Srpske posvećena postizanju ciljeva održivog razvoja UN i njihove implementacije u strateška dokumenta Vlade Republike.

"Vlada Republike Srpske smatra da je za postizanje ciljeva održivog razvoja u BiH prvo potrebno izraditi zasebne analize i akcione planove za svaki nivo vlasti u BiH, te nakon toga usaglasiti i definisati zajedničku metodologiju za izvještavanje o nivou ispunjenosti ciljeva održivog razvoja UN za BiH", navodi se u saopštenju.

Zaduženo je Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju da u saradnji sa Jedinicom za strateško planiranje pri Generalnom sekretarijatu Vlade Republike Srpske i Republičkim zavodom za statistiku izradi akcioni plan za postizanje ciljeva održivog razvoja u Republici Srpskoj, a Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju zaduženo je da o ovom zaključku informiše kabinet predsjedavajućeg Savjeta ministara i Kancelariju rezidentnog koordinatora UN u BiH.

Vlada Republike Srpske prihvatila je i informaciju o uspostavljanju Koordinacionog centra za kulturnu saradnju Kine i zemalja Centralne i Istočne Evrope u Makedoniji.

Na današnjoj sjednici Vlada je dala saglasnost za uspostavljanje Koordinacionog centra, te se podsjeća da Ministarstvo civilnih poslova BiH ima samo koordinacionu ulogu i ne može potpisivati nikakve sporazume bez pisane saglasnosti entitetskih ministarstava.

Ministarstvo civilnih poslova uputilo je entitetskim ministarstvima kulture dopis u kojem se traži da dostave saglasnost za potpisivanje Memoranduma o razumijevanju između kineskog Ministarstva kulture i ministarstava nadležnih za oblasti kulture zemalja centralne i istočne Evrope.

Otvaranje centra planirano je 1. januara 2018. godine, s tim da Centar nema status međunarodne organizacije. Makedonija preuzima na sebe obaveze obezbjeđivanja prostora u kojem će Centar biti smješten, kao i obavezu isplate plata zaposlenima.