Zagreb sprema dozvolu za gradnju mosta kod Gradiške?

ZAGREB, SARAJEVO - Republika Hrvatska je evropskim zvaničnicima predstavila da će u prvom kvartalu sljedeće godine biti spremna da izda građevinsku dozvolu za projekat izgradnje mosta na rijeci Savi kod Gradiške.

Na ovu temu uskoro će biti održan sastanak Ismira Juska, ministra transporta i komunikacija BiH, i Olega Butkovića, hrvatskog ministra mora, prometa i infrastrukture.

"Za nas je most u Gradišci strateški projekat, kao i Svilaj, i ono što je bitno istaći je da je i BiH i Hrvatskoj u interesu da se krene sa radovima na ovom mostu. Sada je do EU i Evropske investicione banke da se dobije novac za ovaj projekat", rekao je Jusko, ističući da je nedavno u Ženevi razgovarao sa Violetom Bulc, komesarom EU za saobraćaj, i da je upravo most na Savi kod Gradiške bio glavna tema.

Što se tiče novca od Evropske investicione banke, u Ministarstvu saobraćaja i veza RS rekli su da je Javno preduzeće "Autoputevi Republike Srpske" nedavno dobilo potvrdu od Evropske komisije, a preko EIB-a da je ugovor o odobravanju granta za izgradnju mosta preko rijeke Save kod Gradiške u iznosu od 6,8 miliona evra pripremljen za potpisivanje.

U ovom ministarstvu kažu da će nastaviti da insistiraju kod nadležnih organa BiH, prije svih kod Ministarstva transporta i komunikacija, da ispune svoj dio obaveza kada je u pitanju formiranje zajedničke komisije, čiji bi zadatak bio priprema tenderske dokumentacije, ali i priprema za raspisivanje tendera i izbor izvođača radova.

"Na taj način sve bi bilo spremno za početak izgradnje odmah po dobijanju građevinske dozvole u Hrvatskoj", potvrdili su nam juče u Ministarstvu saobraćaja i veza RS.

O raspisivanju tendera i izboru izvođača radova bilo je riječi na posljednjem sastanku koji je organizovala EIB u Zagrebu, kako ne bi propao grant od 6,8 miliona evra, i tom prilikom osim predstavnika Republike Hrvatske niko nije imao ništa protiv da se odmah krene u proceduru pripreme tenderske dokumentacije.

Tada je konstatovano, a s tim su se i prema nezvaničnim informacijama složili predstavnici EIB-a i EU da građevinska dozvola uopšte ne treba da bude prepreka za raspisivanje tendera s obzirom na to da neće biti nikakvih prepreka za njeno izdavanje, već da je samo stvar procedura i javnih rasprava koje zahtijevaju vrijeme.