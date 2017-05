Zahtjev za zaštitu prava radnika na štrajk

SARAJEVO - Savez samostalnih sindikata FBiH održao je danas u Sarajevu, povodom 1. maja, protestnu sjednicu na kojoj je usvojen proglas u kojem se traži da zakon o štrajku zaštiti pravo radnika i sindikata da se koriste oruđem koje im je propisano međunarodnim konvencijama.

"Radnici nikada nisu i neće stupiti u štrajk s ciljem da se uništava imovina i nanose gubici poslodavcima već isključivo i jedino da bi se ispoštavala njihova, zakonom i ugovorima zagarantovana prava", navodi se u usvojenom proglasu.



Proglasom se traži i usklađivanje prijedloga zakona o doprinosima i porezima te pojačanje inspekcijskkih kontrola čime bi se "ispunile rupe u budžetima".



Predsjednik Saveza samostalnih sindikata Ismet Bajramović rekao je nakon sjednice da su proglasom obuhvaćeni problemi od produženja opštih kolektivnih ugovora i potpisivanja granskih ugovora do donošenje zakona koji nisu na štetu radnika.



Riječ je o zakonima o doprinosu, porezu na dohodak, štrajku, stečaju, povezivanju staža te zakonu o bezbjednosti na radu.



"Ispred sebe imamo najmanje sedam zadataka koji su izuzetno složeni i imamo glavni zadatak, a to su kolektivni ugovori", poručio je Bajramović.



Osvrćući se na činjenicu da su u većem dijelu regije i svijeta organizovani protesti radnika, što u BiH nije slučaj, Barjamović je ocijeno da je teško bilo animirati ljude zbog produženog vikenda.



Današnjoj sjednici prisustvovali su članovi organa i tijela Saveza samostalnih sindikata FBiH i granskih sindikata-članica Saveza, te zamjenik generalnog sekretara Evropske konfederacije sindikata Peter Šerer.



Šerer je naveo da je Evropska konfederacija sindikata prije dva mjeseca na nivou Evrope pokrenula kampanju za povećanje plate.



"Naš cilj je da u svakom dijelu Evrope radnici dobiju dovoljna primanja za život", rekao je Šerer i pozvao domaće sindikate da pokažu svoju solidarnost i uključe se u kampanju.



On je istakao da Evropska konferederacija sindikata traži socijalnu zaštitu za sve radnike i fer raspodjelu unutar Evrope.



"Ono čemu smo do sada svjedočili jesu različiti pokušaji da se uvođenjem doprinosa, povećavanjem stope doprinosa iz džepa radnika naplaćuju troškovi", naveo je Šerer.