Zbog alkohola svaki dan budu isključena 34 vozača

BANJALUKA - Uprkos raznim upozorenjima i policijskim akcijama, još je mnogo onih koji pijani sjedaju za volan, a to potvrđuju podaci da je samo u prva tri mjeseca ove godine dnevno u prosjeku iz saobraćaja isključeno 34 vozača zbog vožnje pod uticajem alkohola.

Prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova RS (MUP RS), u prva tri mjeseca 2017. godine iz saobraćaja je isključeno ukupno 3.956 vozača, kojih je njih 3.130 vozilo u alkoholisanom stanju.

Alkohol je tako i dalje jedan od najčešćih uzorka saobraćajnih prekršaja. Evidentno je i da novi, stroži Zakon o bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH, koji je stupio na snagu u februaru i koji propisuje veće kazne za promile u krvi kod vozača, nije opametio učesnike u saobraćaju.

Osnovni problem alkohola u vožnji, kako upozoravaju stručnjaci, jeste precjenjivanje sopstvenih sposobnosti i potcjenjivanje opasnosti.

Da je alkohol i dalje kamen spoticanja kada je u pitanju bolja bezbjednost saobraćaja slaže se i direktor Agencije za bezbjednost saobraćaja RS Milija Radović.

- Neprestano moramo ponavljati kako i koliko alkohol utiče na psihofizičko stanje vozača i da nekome čak i od jedne čašice može biti povećan rizik za nastanak saobraćajne nesreće - ističe Radović.

On podsjeća da su nedavno završili dvomjesečnu kampanju kojom su apelovali na vozače da vode računa o tome kako voze.

- Sada stižu prvomajski praznici, kao i proslave matura, kada bi ponovo trebalo pojačati upozorenja na važnost pažljive i trezvene vožnje - naglasio je Radović.

U MUP-u RS kažu su da su za prva tri mjeseca ove godine izdali ukupno 68.030 prekršajnih naloga u saobraćaju, što je za 6,6 odsto više nego u istom periodu lani. Ipak, broj smrtno stradalih u saobraćaju u ovom periodu manji je za 26,9 odsto u odnosu na isti prošlogodišnji period.

Naime, u ovoj godini stradalo je 19 lica, a lani 26.

Novim Zakonom o saobraćaju za prekršaje kojima je izazvana saobraćajna nesreća propisana je kazna od 1.000 do 5.000 KM i zabrana upravljanja vozilom od šest mjeseci. Vozači koji budu imali više od 1,5 promila alkohola u krvi platiće od 400 do 1.000 KM, koliko i oni koji na sjedištu suvozača prevoze dijete mlađe od 12 godina ili ne poštuju ograničenje brzine. Za nevezivanje pojasa predviđena je kazna od 100 do 300 KM.

Rizik

U informaciji o stanju bezbjednosti saobraćaja u RS za 2016. godinu navedeno je da je lani saobraćajni rizik u Srpskoj bio 3,51. To znači da je na 10.000 registrovanih vozila u saobraćajkama smrtno stradalo 3,51 lice. Riječ je o poboljšanju stanja, jer je u 2015. godini saobraćajni rizik iznosio 4,34.

Saobraćajni rizik lani je najveći bio na području CJB Zvornik, a potom u Istočnom Sarajevu, a najmanji u Bijeljini i Banjaluci.