Zbog smetova neprohodan regionalni pravac Kifino Selo-Ulog

BANJALUKA - Regionalni put Kifino Selo-Ulog, preko prevoja Morine, neprohodan je zbog snježnih smetova, dok se na ostalim putevima u Republici Srpskoj saobraća redovno, ali otežano, saopšteno je iz Auto-moto saveza /AMS/ Srpske.

Poseban oprez neophodan je na dionicama u višim planinskim predjelima i preko prevoja gdje na kolovozu ima ugaženog snijega i leda, a niska jutarnja temperatura pogoduje formiranju poledice i na putevima u nižim krajevima, naročito preko mostova, nadvožnjaka i na prilazu tunelima.

Iz AMS upozoravaju na maglu, mjestimično i gustu, u kotlinama i duž riječnih tokova, te izdvajaju područje Mrkonjić Grada, Prijedora, Doboja i Istočnog Sarajeva, te putni pravac Gradiška-Laktaši, gdje je vidljivost smanjena i ispod 50 metara.

Na dionicama u usjecima i pored kamenih kosina učestali su odroni zemlje i kamenja na kolovoz.

Zbog aktiviranog klizišta saobraća se jednom trakom, naizmjenično, na regionalnim putevima Karanovac-Kneževo, u mjestu Ljubačevo i Ukrina-Gornja Vijaka.

Na auto-putevima Banjaluka-Gradiška i Prnjavor-Doboj saobraća se bez zastoja, po vlažnim i klizavim kolovozima, uz smanjenu vidljivost, zbog magle.

Zbog izgradnje vijadukta "Mahovljani" na auto-putu Banjaluka-Doboj, dionica Banjaluka-Prnjavor, petlja "Mahovljani" zatvorena je za sav saobraćaj, a vozači mogu koristiti petlju "Aleksandrovac".

U brčanskom naselju Gredice izmijenjen je režim odvijanja saobraćaja zbog izgradnje obilaznice na magistralnom putu Brčko-Bijeljina. Režim saobraćanja izmijenjen je i na dionici Brčko-Lončari, u naselju Gorice, zbog radova.

Zbog radova na bušenju i miniranju terena na dionici magistralnog puta Rogatica-Ustiprača, u mjestu Dub, aktuelne su povremene obustave saobraćaja od pet do 15 minuta u periodu od 9.00 do 10.00 i od 14.00 do 17.00 časova.

Od 8.00 do 16.00 časova, zbog deminerskih radova, na snazi je privremena obustava saobraćaja na dionici magistralnog puta Teslić-Kotor Varoš, u mjestu Rujevica. Obustava traje 30 minuta, a 15 minuta propuštanje saobraćaja.

Za sva vozila čija ukupna masa prelazi 16 tona zabranjen je saobraćaj na dionici magistralnog puta Brod na Drini-Šćepan Polje.

U Federaciji BiH ugažen snijeg na kolovozu još mjestimično usporava saobraćaj u višim planinskim predjelima, posebno na putnim pravcima Bugojno-Gornji Vakuf-Prozor, Bugojno-Novi Travnik, Livno-Glamoč-Mlinište, Kupres-Tomislavgrad i Livno-Kamensko.

Zbog izrazito niske temperature formira se poledica na kolovozu, posebno na dionicama u višim predjelima, kao i na mostovima i prilazima tunelima.

Magla smanjuje vidljivost na putevima Konjic-Mostar, Prozor-Jablanica, Tuzla-Orašje, Bihać-Bosanska Krupa, kao i na putevima na području Sarajeva, Brčkog i Gradačca.

Na graničnim prelazima jutros nema dužih zadržavanja.

Zbog radova na području Hrvatske tokom dana usporeno se saobraća na graničnim prelazima Brod-Slavonski Brod i Orašje-Županja.