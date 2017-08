Zbog vrućina na put ići rano ujutro

BANJALUKA - Iz Auto-moto saveza Republike Srpske upozoravaju vozače da zbog veoma visoke temperature na duža putovanja kreću u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim časovima, a ukoliko putuju tokom dana, da prave češće pauze.

"Prije napuštanja vozila vozači bi trebalo da ugase rashladne uređaje, kako bi se organizam navikao na spoljnu temperaturu", saopšteno je iz Saveza.

U toku je izgradnja pješačke staze na regionalnom putu Dragalovci-Gornja Vijaka, u mjestu Dragalovci, zbog čega je izmijenjen režim saobraćaja, a predviđeno je da radovi traju 10 dana.

Zbog izgradnje auto-puta Banjaluka-Prnjavor izmijenjen je režim saobraćaja u zoni ukrštanja sa istoimenim magistralnim putem.

Vozila će do 31. avgusta prolaziti u oba smjera, sa ograničenjem brzine kretanja do 20 i do 40 kilometara na čas.

Radi postavljanja led-markera u tunelima "Laktaši" i "Klašnice", na auto-putu Gradiška-Banjaluka izmijenjen je režim saobraćaja.

Zbog izgradnje vijadukta na magistralnom putu M-16, dionica Nova Topola-Klašnice, od 23.00 do 5.00 časova dolazi do obustava saobraćaja u maksimalnom trajanju do 30 minuta, najviše četiri puta tokom navedenog perioda.

Na magistralnom putu M-5 /dionica Rogatica-Ustiprača/, zbog bušenja i miniranja terena u mjestu Dub dolazi do povremenih obustava saobraćaja, u trajanju od pet do 15 minuta.

Na regionalnim putevima Karanovac-Kneževo, u mjestu LJubačevo, i R-476, dionica Ukrina-Gornja Vijaka, zbog aktiviranog klizišta vozila saobraćaju naizmjenično jednom trakom.

Jutros se na putevima u Federaciji BiH saobraća uz povoljne uslove za vožnju.

Na magistralnom putu Bugojno-Gornji Vakuf/Uskoplje, zbog deminiranja terena u mjestu Osojnica, od 8.00 do 16.00 časova mogu se očekivati povremene, kraće, obustave saobraćaja.

Kraći zastoji mogući su i na dionicama gdje su u toku sanacije, posebno na pravcima Maglaj-Žepče, Donji Vakuf-Travnik, Tuzla-Kalesija i Bugojno-Kupres.

Na graničnim prelazima u BiH zadržavanja nisu duža od 30 minuta.

Od sutra obustava saobraćaja na putu Bijeljina-Glavičice

Na dionici magistralnog puta Bijeljina-Glavičice saobraćaj će od sutra biti obustavljen za sva vozila zbog izgradnje kanalizacione mreže i postrojenja za preradu otpadnih voda u Bijeljini.

Saobraćaj teretnih vozila biće preusmjeren na obilaznicu Bijeljina, a putničkih automobila na gradske ulice i odvijaće se uz privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju.

Obustava saobraćaja biće na snazi do 31. marta 2018. godine, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.