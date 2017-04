Zelena jaja posvađala komšiluk

Zbog zelenog kokošijeg jajeta komšija Miša umalo da dobije batine od komšinice Milanke. Misleći da je riječ o podvali, Milanka na njega sasu salvu uvreda i psovki, toliku da ih je kasnije lokalni sveštenik morao miriti, prije pričešća.

Taj “urnebes u selu”, koji se dogodio prije nekoliko dana, dopro je do ušiju reportera “Novosti”.

Tragom te informacije porazgovarali su sa Milankom, i Mišom koji su pristali da se slikaju ali da im se prezimena ne objavljuju.

"Imam potrebu, kad si se već pomučio i došao, da se i preko “Novosti” izvinim komšiji Mišu, a svađu među nama je “skrivila” moja koka Ruža, koja je, odlazeći prvi put na polog, snela zeleno jaje, pa nastavila i dalje da nosi zelena umesto bela jaja ", priča Milanka.

" U mojih 88 godina života to ne doživjeh, a namjestilo se da pred Vaskrs u gnezdu nađem zeleno jaje"

Namjestilo se i da Mišo, nekoliko dana pred ovaj događaj, nemajući baš mnogo tema za razgovor u opustjelim staračkim selima, počne da zapitkuje Milanku da li su njene koke- pilice počele da nose jaja, jer su njegove počele, a zajedno su pilad kupili od istog trgovca.

"Gledam dan-dva, nema jaja, a on, kad god naiđe, uporno se raspituje i nagovara me da češće obilazim gnijezda - nastavlja Milanka.

" Tako, jednog dana, ja u gnijezdu nađem zeleno jaje. Kontam, to je Mišova podmetačina, pa jedva čekam da me opet upita za koke. Uspio je samo da nazove “dobro jutro”, a onda ja, rafalno, rekoh šta sam imala. Čulo je to i desetak ljudi pred seoskom prodavnicom. Za dan-dva, opet nađem zeleno jaje, te počeh da dežuram kod gnijezda, sve u nevjerici da kokoška nosi zeleno jaje.

Kad, stvarno. Ono moja Ruža nosi zelena jaja! A meni i drago i krivo zbog komšije. Opet, ne znam koji ga je đavo tih dana podsticao da me pita da li su moje pilice počele da nose jaja. Ogreših se u dane posta, pa se pre pričešća, uz posredovanje sveštenika, pomirih sa komšijom Mišom - ispovedi se i za “Novosti” starica Milanka. Prezime ne želi da kaže, jer je bruke, veli, bilo preko mere.

Prihvatio je Mišo izvinjenje, uz opasku da - živjeti nije uvijek ugodno, ali je uvijek zanimljivo. Pristao je i na zajedničko fotografisanje sa Milankom, a onda smo nas troje zajedno popili kafu. Ruža je čeprkala zemlju, ko i svaka koka, a opet, nekako drugačija. Na odlasku sam darivan - zelenim jajetom i zamoljen da ovu “zaboračku aferu”, nekako “zamotam”, bar kada je riječ o akterima događaja.

"Zbog tvog skrivanja izvora informacije i “seoskog špijuna”, mi hoćemo da koliko toliko sakrijemo identitet umešanih u neobični i nemili događaj sa, ipak, srećnim krajem", kaže starica Milanka.

I tako, dođosmo do kompromisa, koji je, kako je to neko rekao, dobar kišobran, a loš krov.

