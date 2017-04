Željezničari prijete radikalnijim štrajkom

BANJALUKA - Ukoliko Uprava "Željeznica RS" ne stavi van snage akt kojim je naređeno pravljenje spiskova ko je od radnika bio na protestima, svih šest sindikata dogovorilo je da ide u najradikalnije metode.

Rekao je to Boris Šukalo, potpredsjednik Sindikata saobraćajno-transportne djelatnosti ŽRS, nakon sastanka sindikalaca u Banjaluci, ističući da se na radnike i poslovođe vrši ogroman pritisak.

Prema nekim nezvaničnim najavama sindikalaca, radnici ŽRS bi se opet mogli naći na prugama ispred vozova, kao što je bilo nedavno, samo što bi ovaj put štrajk bio još masovniji.

"Ukidaju se dnevnice, križaju sate ljudima koji su tih dana opravdano bili odsutni. Jedan dio je bio na bolovanju, troje na sahrani, jedan čovjek je išao po insulinsku pumpicu i svima njima odbijaju dnevnice mimo zakona", kaže Šukalo.

Željezničari tvrde da su iz Uprave cijepali takozvane šihterice gdje se vode dolasci i odlasci radnika i pisali nove kako su htjeli.

Međutim, danas je Uprava ŽRS saopštila da nije oduzela dnevnice radnicima koji se dovode u vezu s obustavom rada i onemogućavanja redovnog odvijanja željezničkog saobraćaja tokom protesta u martu. Protestima su zahtijevali da se isplate sva zaostala potraživanja, da se izvrši sistematizacija po stvarnim potrebama i na kraju smjena generalnog direktora.

"Radnicima se ne oduzimaju dnevnice, kako se u javnosti prikazuje, ali im se ne mogu evidentirati sati koje nisu proveli na poslu i platiti kao da su obavljali svakodnevne radne aktivnosti", saopštili su iz ŽRS.

Komentar direktora ŽRS Dragana Savanovića danas nismo uspjeli dobiti jer nam se nije javljao, kao ni tokom martovskih protesta.

Radnici i sindikalci tvrde da se Uprava oglušila o dogovor koji su predstavnici željezničara imali sa Miloradom Dodikom, predsjednikom RS, i Željkom Cvijanović, premijerkom RS.

"Mi smo dogovorili da će sindikati biti ravnopravan učesnik u restrukturisanju firme, što znači učestvovanje u izmjenama, korekcijama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, te Pravilnika o radu. Ovih dana smo dobili kriterijum za utvrđivanje viška radnika iako prije toga nismo obaviješteni, nismo imali pojma da se išta i radi", kazao je Goran Čamdžić, predsjednik Samostalnog sindikata održavanja šinskih vozila ŽRS.

Čamdžić je pozvao one koji su javno obećali da će direktori "gubitaša" biti smijenjeni da to i učine, to je ujedno bio i jedan od zahtjeva tokom protesta.

Neđo Trninić, ministar saobraćaja i veza RS, negirao je tvrdnje željezničara da nisu uključeni u sistematizaciju.

"Ja stojim iza onoga što sam rekao, oni će učestvovati u izradi svega i tako će i biti", kazao je Trninić.

On je dodao da se u situaciju u "Željeznicama" umiješala politika i da je sve otišlo predaleko.

"To više nema veze ni sa radničkim pravima, to ide u nekom drugom pravcu", kazao je Trninić.