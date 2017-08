Zemljotres zatresao okolinu Mostara

BANJALUKA – Jutros oko šest časova zemljotres jačine četiri stepena po Rihteru pogodio je šire područje Mostara.

Zemljotres je registrovan devet kilometara sjevernozapadno od Mostara a osjetio se u većem dijelu Hercegovine.

"Mrežom seizmoloških stanica Republičkog hidrometeorološkog zavoda RS lociran je zemljotres u 06 časova i 01 minut po lokalnom vremenu sa magnitudom ML=4.0 jedinica Rihtera i procijenjenim intenzitetom u epicentralnoj zoni od 5-6 stepeni Merkalijeve skale, sa epicentrom na području Mostara", navodi se na sajtu RHMZ RS.

Zemljotres ovog intenziteta može izazvati oštećenja na starim i slabije građenim objektima i većina stanovništva ga osjeća.

M4.0 #earthquake strikes 9 km SW of #Mostar (Bosnia & Herzegovina) 31 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/Bmw0ll3KIK