Ženama trebaju bolje šanse (FOTO)

BANJALUKA - Mora se učiniti mnogo više u BiH da se ženama pruže veće šanse i mogućnosti za snažniji angažman u svim sferama, a ekonomski nezavisna, obrazovana i slobodna žena je stub porodice i društva u cjelini.

Istaknuto je to povodom Međunarodnog dana žena.

Iz Gender centra Vlade RS kažu da je prema njihovom istraživanju rodna neravnopravnost i dalje veoma izražena.

"Ona je najviše izražena u aspektu učešća na tržištu rada, ali i u privatnoj sferi života kada je u pitanju podjela rada i odgovornosti. Iako je ravnopravnost ustavno regulisana, ipak bi trebalo pristupiti prilagođavanju i usklađivanju drugih zakona kako bi se sveobuhvatno rješavala ova problematika", naveli su iz Gender centra.

Oni ističu da je visok stepen diskriminacije prema ženama u oblasti rada i zapošljavanja jer je njihovo učešće u radnoj snazi znatno manje, a pristup radnim mjestima teži.

"Javnost, a naročito poslovne subjekte, moramo podsjetiti na loš položaj žena u bh. društvu, jer je zabrinjavajuća činjenica da BiH ima najmanju stopu žena koje su aktivne na tržištu rada, te zajedno sa medijima inicirati akcije koja će bar simbolično pokrenuti promjenu svijesti i stanja", navode iz Agencije za ravnopravnost polova BiH.

Lejla Arnaut iz Udruženja "Žene ženama" iz Sarajeva kaže da uprkos postojanju zakonskih odredaba u BiH po pitanju položaja žena njihov status ipak nije na zavidnom nivou.

Ona kaže da je najgori tretman žene kada su u pitanju porodiljske naknade.

Položaj žene u BiH najviše zavisi od stepena njene ekonomske zavisnosti

"Takođe, svjedoci smo da žene na kandidatskim listama često služe samo da se ispuni kvota, a da se na njihovoj političkoj promociji ne radi skoro ništa i samim tim njima je teže izboriti se na tom polju", navodi Arnautova.

Gordana Lihović, predsjednica Udruženja žena preduzetnica rukovodilaca preduzeća RS i odbornica u Skupštini grada Banjaluka, kaže da položaj žene u BiH najviše zavisi od stepena njene ekonomske zavisnosti.

"Koliko je žena nezavisna u ekonomskom smislu i koliki je njen stepen obrazovanja odrediće i njen položaj u društvu", navodi Lihovićeva.

Ona ističe da je najveći sistemski problem kada je rađanje djece u pitanju.

"Ako vas poslodavac diskriminiše zbog toga to je zaista tragedija, ali ne može se ni sva odgovornost na njih prebacivati, jer ne mogu samo oni da ulažu u natalitet, dio odgovornosti svakako je na državi. Kada kasne isplate poslodavcima od strane države kao naknada za porodiljsko odsustvo onda to već nije do poslodavca", ističe Lihovićeva.

Iz Udruženja poslovnih žena BiH navode da nema jedinstvenog stava u vezi s porodiljskim odsustvom.

"Položaj žena danas je mnogo teži nego što je bio devedesetih godina", rekli su nam u ovom udruženju.

Povodom Dana žena juče su stizale poruke i čestitke od zvaničnika.

Milorad Dodik, predsjednik RS, poručio je da je unapređenje položaja žena u svim oblastima života naš društveni cilj i istakao da će institucije RS uvijek podržavati takve aktivnosti.

Potpredsjednica FBiH Melika Mahmutbegović kaže da ne smijemo zaboraviti da borba za ravnopravnost i vlastito dostojanstvo nije završena jer su žene širom svijeta još izložene nasilju, poniženjima i diskriminaciji.

"Vlada RS je opredijeljena da i u budućem periodu, kroz kreiranje svojih politika i mjera, nastavi da doprinosi stvaranju uslova za poboljšanje položaja žena u svim sferama", navodi se u čestitki premijerke RS Željke Cvijanović.

Doktorica socioloških nauka Amila Ždralović je za Fenu, govoreći o istorijatu 8. marta, istakla da je ovo jedan od onih važnih datuma u feminističkom kalendaru. Na taj dan davne 1857. godine radnice zaposlene u tekstilnoj industriji protestovale su na ulicama Njujorka.

Prva međunarodna ženska konferencija održana je 1910. u Kopenhagenu u organizaciji Socijalističke internacionalne i tada je ustanovljen Međunarodni dan žena na prijedlog Klare Zetkin.

Kakav je danas položaj žena?

Fatima Mehmedović, Tuzla

Osmi mart je praznik ekonomskih, političkih i društvenih dostignuća žena. Mi status žene danas uzimamo zdravo za gotovo, zaboravljajući da se žena stoljećima borila za ravnopravnost s muškarcima. Ono u čemu su žene još podređene u odnosu na muškarce, barem u našim krajevima, je činjenica da moraju biti "multitasking".

Jasminka Đurić, Banjaluka

Položaj žene u bilo kojem društvu zavisi isključivo od nje i od toga kako će se ona izboriti za sebe. Tu mislim na stepen obrazovanja i to koliko žena ulaže u sebe i koliko je spremna da se bori za svoj položaj na takav način. Samo tako ona može da postigne nešto u BiH i da poboljša svoj položaj. To neće uraditi ni institucije ni bilo ko drugi.

Aiša Redžo, Sarajevo

Prava žena su solidna. Imaju uglavnom što im treba. Mada mislim da smo prije, u moje vrijeme, imali više prava nego sada i u smislu rada.

Recimo, trudnice su imale više prava nego što imaju sada. Zato je valjda bilo više i djece. I muškarci bi mogli možda više da poštuju žene.

Vladana Mirnić, Banjaluka

Smatram da položaj žena u našem društvu nije generalno loš i da nismo toliko diskriminisane, bar iz ličnog primjera mogu to potvrditi. Jedino kada je u pitanju porodično nasilje, to je za svaku osudu. Ono što iz svog primjera mogu da kažem jeste da nisam ni u kom segmentu osjetila da sam diskriminisana po bilo kom osnovu.

Milijana Aleksić, Trebinje

Položaj žene u modernom društvu nije nimalo lak, bar ne u našim okolnostima i patrijarhalnom miljeu, gdje se od žene očekuje da bude i domaćica i majka i emancipovana. Ovaj ritam je, čini mi se, mnogo teže postići nego kada je žena bila samo vezana uz kuću i porodicu.