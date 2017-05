Zvaničnici Srpske čestitali 1 maj: Najvažnije sačuvati radna mjesta

BANJALUKA - Premijer Republike Srpske Željka Cvijanović čestitala je 1. maj, Međunarodni praznik rada, Savezu sindikata Srpske, granskim sindikatima, radnicima i građanima, ističući da je Vlada čvrsto opredijeljena da ekonomski jača Republiku Srpsku i sačuva postojeća radna mjesta.

Cvijanovićeva je navela da Međunarodni praznik rada, kao simbol borbe za radnička prava i izraz radničke solidarnosti, snažno podsjeća na potrebu da svakodnevno ulažemo maksimalne napore u unapređenje životnog standarda radnika i izgradnje društva jednakih šansi i socijalne pravde.

"Vlada Republike Srpske čvrsto je opredijeljena da ekonomski jača Republiku Srpsku, sačuva postojeća radna mjesta, podstakne nova zapošljavanja i kreira zakonska rješenja koja će unaprijediti privredni ambijent i doprinijeti razvoju Republike Srpske", navela je Cvijanovićeva u čestitki.



Vlada Republike Srpske, dodala je ona, nastaviće da jača dijalog sa socijalnim partnerima, jer to je jedini ispravni put rješavanja pitanja od značaja, saopšteno je iz Biroa Vlade za odnose sa javnošću.



Cvijanovićeva je čestitki, koju je uputila u svoje i u ime Vlade sindikatima, radnicima i građanima, poželila da praznik provedu u zdravlju, miru i solidarnosti.



"Nadamo se da ćemo i ubuduće uspješno pregovarati i dogovarati se na svim nivoima u društvu da bismo došli do najboljih rješenja i ostvarili zajednički cilj, a to je ekonomski jaka i stabilna Republika Srpska", navodi se u čestitki.

Čubrilović: Unaprijediti položaj radnika

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović poručio je u čestitki povodom 1. maja da će parlament Srpske učiniti sve da unaprijedi ukupan privredni ambijent i položaj radnika u Republici Srpskoj.

"Narodna skupština Republike Srpske učiniće sve da donošenjem novih, savremenijih i boljih zakonskih rješenja unaprijedi ukupan privredni ambijent, položaj radnika u Republici Srpskoj, poveća zaposlenost i obezbijedi bolju egzistenciju svim građanima u Republici Srpskoj", poručio je Čubrilović u čestitki upućenoj svim građanima, radnicima i sindikatima u Srpskoj.



Čubrilović je podsjetio da je pravo na rad jedno od osnovih ljudskih prava, koje, nažalost, ne ostvaruje veliki broj građana Republike Srpske.



On je naveo da borba za to njihovo pravo mora biti imperativ političkog djelovanja svih imenovanih i od naroda izabranih zvaničnika, saopšteno je iz kabineta predsjednika Narodne skupštine.

Dodik: Institucije Srpske maksimalno posvećene poštivanju radničkih prava

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik poručio je u čestitki povodom 1. maja – Međunarodnog praznika rada svim građanima u Srpskoj da će institucije Republike nastaviti da budu maksimalno posvećene poštivanju radničkih prava.

"Institucije Republike Srpske nastojaće da sačuvaju što veći broj radnih mjesta, poboljšaju položaj radnika i stvore uslove za novo zapošljavanje", navedeno je u čestitki predsjednika Republike Srpske.



Simbolika proslave 1. maja je da se istakne i podsjeti na prava i zaštitu radnika, socijalnu pravdu, solidarnost i druge vrijednosti koje karakterišu demokratsko društvo, saopšteno je iz kabineta predsjednika Republike Srpske.



Čestitajući svim građanima u Republici Srpskoj 1. maj – Međunarodni praznik rada, Dodik je poželio da u dobrom zdravlju i raspoloženju provedu prvomajske praznike.