Zvaničnici iz BiH u 2017. poželjeli manje inata, više razuma i tolerancije

Dosta zahtjevna, složena i izazovna bila je 2016. godina, a optimizam da će 2017. biti bolja zasnovan je na realnim pokazateljima.

Ukratko, to je stav bh. zvaničnika, koji su podvukli crtu i ocijenili da će period koji dolazi biti uspješniji od 12 mjeseci iza nas.

Oni građanima BiH žele da praznične dane provedu u dobrom zdravlju i sreći, sa svojim porodicama i prijateljima.

Pozvali su na više spremnosti na dogovore, manje inata, više razuma, tolerancije i uvažavanje interesa drugih.

Mladen IVANIĆ, predsjedavajući Predsjedništva BiH

Nije realno očekivati status kandidata, pošto se ne rješava ni problem Mostara, gdje još nije bilo izbora. Nije realno ni očekivati status kandidata kada nije riješeno pitanje "Sejdić i Finci", ali ni to opet nije problem RS. Građanima BiH želim više spremnosti na dogovore, manje ekstremizma i isključivosti, manje tipičnog bosanskohercegovačkog inata, više razuma, tolerancije i uvažavanja interesa drugih.

Dragan ČOVIĆ, član Predsjedništva BiH

Ova godina bila je dosta zahtjevna i složena. Očekujem da do kraja trećeg mjeseca iduće godine predamo naš upitnik i da uz neka vjerojatna dopunska pitanja do kraja maja, što je rok EU, u konačnici to pitanje završimo. Nema niti jednog razloga da onda u drugoj polovini godine ne sugeriramo da se otvori kandidacijski status za BiH.

Bakir IZETBEGOVIĆ, član Predsjedništva BiH

Želje u 2017. godini su mir, stabilna Bosna i Hercegovina, napredak u reformama i evroatlantskim integracijama, otvaranje velikih infrastrukturnih projekata širom zemlje.

Milorad DODIK, predsjednik Republike Srpske

Godina koja dolazi neće biti lišena izazova. Ona je posebna u svakom pogledu jer će trasirati put kojim RS treba da ide. Svim ljudima dobre volje želim zdravlja, sreće i blagostanja, svakom čovjeku, bio vlast ili opozicija, bio pripadnik mog naroda ili nekih drugih naroda. Nadam se da će ova nova godina biti bolja, a hoće.

Fadil NOVALIĆ, premijer Federacije BiH

Želim da svim građanima 2017. godina bude bolja, i ja ću se truditi da bude bolja. U godini koju ostavljamo iza sebe pokazali smo da su reforme, koje obuhvataju svaki segment društva, jedini način za izlazak iz ekonomskih i socijalnih teškoća. Stoga je jasno da i u 2017. godini moramo nastaviti započete procese. To smo dužni radi sadašnjih, ali još više i radi budućih generacija, kojima želimo stvoriti uslove da u svojoj zemlji žive od svog rada. Želim da predstojeća godina vama i vašim najdražima donese dobro zdravlje, sreću, te vas ispuni optimizmom.

Melika MAHMUTBEGOVIĆ, potpredsjednica Federacije BiH

Svim građanima BiH upućujem najiskrenije čestitke povodom nove 2017. godine. Želim vam da praznične dane provedete u dobrom zdravlju i sreći, sa svojim porodicama i prijateljima, uz nadu da će nam 2017. godina donijeti više radosti, razumijevanja i tolerancije, a na zadovoljstvo svih građana BiH.

Ismir JUSKO, ministar komunikacija i prometa BiH

U godini koja je pred nama očekujem raspisivanje međunarodnog tendera za drugu fazu digitalizacije. Naredna godina biće ključna u ovom poslu i očekujem da do 2018. godine u svakom dijelu zemlje analogni zamijeni digitalni signal. Što se tiče izgradnje autoputeva, Ministarstvo je u prošloj godini uradilo značajan posao jer je završilo plan okvirne strategije. Očekujemo da će entitetska resorna ministarstva i javne firme koje se bave izgradnjom putne infrastrukture u 2017. godini raspisati javne tendere i započeti gradnju autocesta.

Igor CRNADAK, ministar inostranih poslova BiH

Narod u RS stremi evropskim vrijednostima. U narednoj godini prioriteti ostaju isti. Jačaćemo regionalnu saradnju i tražićemo da ona bude što konkretnija. Fokusiraćemo se i na evropski put. Trudićemo se da uradimo što više za RS. Evropa u BiH nije samo lijepa priča političara. Mora se mnogo uraditi.

Dragan MEKTIĆ, ministar bezbjednosti BiH

Očekujem bezbjednosno složeniju 2017. godinu, jer ćemo se susretati s većim izazovima u oblasti radikalizma i borbe protiv terorizma. Ne vjerujem da će doći do ekonomskog prosperiteta, mi smo u teškoj ekonomskoj krizi, održavamo se isključivo uz pomoć velike zaduženosti i mislim da treba da tražimo načine i rješenja da zaustavimo stagnaciju i dalje ekonomsko propadanje.

Srebrenka GOLIĆ, ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS

Očekivanja su mi optimistična. Smatram da ćemo u 2017. godini broj zaposlenih povećati, da će se tržište rada intenzivirati, da će doći do uvećanja industrijske proizvodnje i rasta bruto društvenog proizvoda, što je, na kraju krajeva, i naša budžetska projekcija.

Anton KASIPOVIĆ, ministar pravde RS i potpredsjednik Vlade RS

Vlada zajedno s međunarodnim institucijama opredjeljuje značajna sredstva za otvaranje novih radnih mjesta i vjerujem da će se mnogi građani RS u 2017. obradovati novim poslom, a to može značiti ukupan napredak. Iz ugla ministra pravde, mislim da je važna građanima, osim lične i porodične sreće, vladavina zakona i jednakost pred zakonom, uspješan završetak strukturalnog dijaloga u oblasti pravosuđa u BiH, i na tome ću svakako predano raditi.

Milenko SAVANOVIĆ, ministar rada i boračko-invalidske zaštite RS

I sami znate da je 2016. godina bila složena, teška, puna izazova i iskušenja. Optimista sam kada je u pitanju 2017, tim više što ekonomski pokazatelji pokazuju trend rasta i bruto društvenog proizvoda, industrijske proizvodnje, te zaposlenosti. Iskren da budem, očekujem da ćemo imati bolju godinu.

Mato JOZIĆ, ministar pravde FBiH

Uvijek sam bio optimista. BiH treba da ide ka Evropi. Jedini uspjeh svih nas koji obnašamo dužnost jeste da radimo na tome, da ispunimo upitnik, pripremimo institucije da što lakše i brže uđemo u Evropsku uniju. Svu pamet i kapacitete Ministarstva uložićemo u to, da na vrijeme ispoštujemo sve zadane rokove. To nam je cilj u 2017. godini. A svim ljudima dobre volje želim zaista sretnu i uspješnu 2017. godinu.

Petar IVANCOV, ambasador Rusije u BiH

Čestitam svim čitaocima "Nezavisnih novina". Gradanima RS i BiH u cjelini želim srećne novogodišnje i božićne praznike! Neka iduća 2017. godina bude za vas onakva kakvu vi želite da bude, jer - sve je u vašim rukama!

Poželio bih svima vama uzajamno poštovanje i uzajamnu toleranciju - to su temeljne stvari, koje su nažalost u velikom deficitu u našem svijetu. Želim vam sreću u novoj godini, prosperitet, dobro zdravlje, puno topline i svjetlosti!

Nedeljko ČUBRILOVIĆ, predsjednik Narodne skupštine RS

Mislim da će naredna godina biti teška povodom ispunjavanja finansijskih obaveza, ali i ostalih obaveza na svim nivoima. Očekujem da će RS ući u stabilnije odnose unutar političkih partija, kako na nivou Republike, tako i BiH, i da se vratimo realnom sektoru, da pokažemo i ukažemo na sve one probleme koji bi značili bolji život u RS i BiH.

Mladen BOSIĆ, zamjenik predsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH

Građanima BiH, RS, FBiH i distirkta Brčko želim mnogo bolju i uspješniju 2017. godinu. Neka vas u novoj godini prati dobro zdravlje, radost i sreća. Želim vam puno uspjeha na ličnom i poslovnom planu, poštovanje i toleranciju među ljudima i narodima.

Igor RADOJIČIĆ, gradonačelnik Banjaluke

Nadam se da će iduća godina biti ta u kojoj možemo da radimo, projektujemo, planiramo i da u gradu možemo da sprovedemo ozbiljnije i vidljive poslove. Građanima želim nastupajuću godinu uspješniju i srećniju, a ljudski je nadati se da će biti bolja i da svi zajedno, zavisno od posla, svako u svom kapacitetu, doprinesemo da naš grad bude uređeniji, ljepši, da se i oni koje žive u Banjaluci i turisti ugodno osjećaju.