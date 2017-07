Antifašisti u Srbu obilježili Dan ustanka, održan i kontramiting

ZAGREB - Savez antifašistickih boraca Republike Hrvatske obilježio je Dan ustanka u Srbu, a udruženje Hrvatska akademska zajednica domovine i dijaspore istovremeno najavljuje postavljanje spomen ploče na rodnu kuću ustaškog zapovednika Jure Francetića, pisu hrvatski mediji.



Povodom Dana ustanka 27. jula 1941. godine u Srbu je upriličen narodni zbor kojim je odata počast ustanicima i civilnim žrtvama palim 1941. godine.



Na proslavu su pozvani i predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović, premijer Andrej Plenković i predsjednik Sabora Gordan Jandroković, ali niko od njih nije došao, prenosi Dnevnik.hr.



Prisutnima se obratio Milan Surla, borac 6. ličke divizije Nikola Tesla koji je rekao da većina njih nije išla u partizane da bi se borila za komunističku vlast već protiv okupatora te da je antifašizam zajednički Hrvatima i Srbima.



U ime Antifašističke lige RH govor je održao Zoran Pusić.



"U Srbu se dogodio masovni narodni ustanak podstaknut strašnim zločinima koje su ustaše Maksa Luburića počinili nad stanovnicima ovog kraja. Ustanak su organizovali ljudi koji zaslužuju naše najdublje poštovanje jer su se suprotstavili fašizmu dok je on bio na vrhuncu", kazao je Pusić.



On je rekao da je nedopustivo da premijer osniva komisiju kako bi se odlučilo što učiniti sa pločom s natpisom "Za dom spremni" u Jasenovcu.



Franjo Habulin, predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Republike Hrvatske kazao je u Srbu planuo zajednički ustanak Hrvata i Srba protiv kvislinške okupacije.



"U Hrvatskoj su ugroženi i antifašizam i demokratija", kazao je Habulin.



Bivši hrvatski predsjednik Stjepan Mesić je rekao da je ovo jedna od najznačajnih godišnjica u hrvatskoj istoriji.



"Bijedni pokušaji pojedinih grupica pokušavaju omesti ovaj skup zbog čega smo pod snažnim policijskim nadzorom. Istina se može neko vrijeme potiskivati, ali se ne može pobijediti", kazao je Mesić.



On se osvrnuo i na NDH.



"Nije se dogodilo da je Nezavisna država Hrvatska bila nezavisna jer to nije bila, država, jer to nije bila i Hrvatska, jer to nije bila..", rekao je Mesić.



Milorad Pupovac, predsjednik Srpskog nacionalnog vijeća zahvalio se prisutnima što su dolaskom pokazali da poštuju iste vrijednosti koje su poštovali i ustanici.



"Od njih nećemo nikada odustati. Ustanak je nastao zbog strašnih zločina. I nećemo odustati jer nas na to obavezuju ideali ustanika koji se nisu dali na onu stranu koja je mogla krenuti sukobom između Hrvata i Srba. Ali je krenula drugim pravcem, krenula je sukobom između partizana i ustaša, partizana i četnika. I to je sva istina", rekao je Pupovac.



Istovremeno, u Srbu su se okupili i kontrademonstranti naoružani transparentima s natpisima "Krvavi Srb" i "Ko ne voli Hrvatsku neka ide iz nje", a među kojima je i Dražen Keleminec, predsjednik Autohtone - Hrvatske stranke prava.



Članovi udruženja Hrvatska akademska zajednica domovine i dijaspore najavili su da će ponovo pokušati da postave spomen-ploču na rodnu kuću ustaškog zapovijednika Jure Francetića u mestu Prozor - Vivoze.