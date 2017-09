Britanac zbunjen: Hrvat sa ovakvim brkovima nije fašista?

ZAGREB - Društvenim mrežama kruži fotografija koju je objavio britanski profesor Erik Gordi, gdje je kometarisao brkove jednog od hrvatskih branitelja Marka Skeje.

Na slici se nalazi Skejo s kravatom na kojoj stoji i natpis “Za dom spremni“ i sa, kako se navodi, prilično karakterističnim brkovima.

“Ovo je zabavno, na slici je tip koji je održao novinarsku konferenciju gdje je tvrdio da nije fašista“, napisao je Gordi.

Skejo je, kako navodi portal Index.hr, prije dvadesetak dana šetao u majici na kojoj se veliča neonacistički pohod na Staljingrad.

Posljednji put policija ga je privela jer je u Kninu na proslavi “Oluje“ uzvikivao “Za dom spremni“.

Bivši ratni zapovjednik jednom prilikom je, nakon mise za Antu Pavelića, rekao za Index.hr da je to bio “najveći sin hrvatskog naroda“ i da je “u datim istorijskim okolnostima činio najbolje što je mogao za hrvatsku državu“.

Na pitanje šta je sa logorima, Jasenovcem i Gradiškom, Skejo je odgovorio da to nisu bili logori.

“To su bile bolnice otvorenog tipa u kojima su stradali samo dokazani neprijatelji hrvatske države i najteži bolesnici“, rekao je on.

“Jutarnji list“ piše da Skejo godišnjice osnivanja devete bojne HOS-a redovno slavi “prikladnim“ govorima.

“Nažalost, izdajom dijela naroda ugušena je NDH i hrvatski narod je utonuo u najcrnji komunistički marš u kojem se progonila svaka hrvatska riječ i izdaja“, rekao je on. Njegova bojna nazvana je po Rafaelu Bobanu, ustaškom pukovniku i generalu Hrvatskih oružanih snaga iz Drugog svjetskog rata.

Skejo je tokom devedesetih kao zapovednik HOS-a marširao otvoreno slaveći ustaše i Pavelića.

Vlasnik je ili suvlasnik, kako se navodi, nekoliko građevinskih kompanije, a imaena im je dao takođe “simbolična“ – “Za dom“.

Just for fun, here is a picture of a guy who gave a news conference to say he is not a fascist. pic.twitter.com/NGpaB8eFV2