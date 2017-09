"CNN Money" o procvatu "fake news industrije" u makedonskom Velesu: Prijestonica lažnih vijesti

VELES - Skoro polovina mladih u Makedoniji je nezaposlena. Napuštene i ugašene fabrike dominiraju okolinom Velesa. Stoga i ne čudi što "fake news industrija" na internetu privlači sve više mladih Makedonaca, a "CNN Money" donosi priču o Velesu uz apoziciju "svjetska prijestonica lažnih vijesti".

Krajem 2016. u Velesu je bilo više od 100 aktivnih veb-stranica koje su plasirale lažne vijesti. Jedan od pionira ove industrije je bivši student prava, koji se zbog straha da ga ne otkriju, predstavlja kao Mihail. Ima 24 godine, a svaku noć postaje Jesica, koja na Facebooku često postavlja protrampovske postove. Putem svoje veb-stranice, te Facebooka, Jesica uglavnom svojim postovima udovoljava konzervativnim čitaocima u SAD, koji su za Donalda Trampa. Priče su obično političke - i skoro uvijek lažne. Međutim, to ga ne brine.

"Uopšte me nije briga za to, jer narod čita. Sa svoje 22 godine zarađivao sam više nego što prosječan Makedonac zaradi cijeli životni vijek", kaže on.

Priča da je nekada znao da zaradi i do 2.500 dolara dnevno, samo od reklama na svojoj veb-stranici, što je pravo malo bogatstvo u zemlji gdje je prosječna plata 426 dolara. Profit dolazi primarno od servisa kao što je AdSense, a svaki klik "pošalje" malo novca autoru sadržaja. Mihail je od zarade uspio da kupi kuću te da odškoluje mlađu sestru.

Bivši student prava je nekada imao 15 zaposlenih, uključujući i dva pisca iz SAD. Njegova posljednja veb-stranica je blokirana prije nekoliko mjeseci, nakon što su "Google" i "Facebook" krenuli u borbu protiv lažnih vijesti. Međutim, Mihail se samo prilagodio novim uslovima, s tim da mu je predsjednička kampanja 2020. glavna meta.

"Moj primarni cilj jeste da pripremim svoj sajt i da bude u funkciji i spreman za naredne izbore u Americi", kaže on.

Za razliku od svojih prethodnika, nova makedonska vlada, izabrana u maju, se prilično kritički osvrće na sve što se dešava u Velesu.

"Naravno, planiramo da pokrenemo inicijativu, koja će biti koordinisana na globalnom nivou kako bi se izborili s tom industrijom lažnih vijesti. Takođe, planiramo da radimo na pronalaženju novih alata, kojim ćemo upratiti lažne vijesti", kaže Mile Bošnjakovski, portparol Vlade.

Gradonačelnik izrazito ponosan

Industrija lažnih vijesti ima veliku podršku u Slavču Čadijevu, gradonačelniku Velesa.

"To je nešto što donosi brzu i dobru zaradu. Čak i ne pokušavamo da ih spriječimo u tome. Najvažnije je da ovi mladići ne krše zakone Makedonije", kaže Čadijev, koji je ponosan što se konačno čulo za Veles, tj. što se, bar na ovaj način, našao na mapi svijeta.