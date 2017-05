"Čelik 2017": Premijere Miloša, Lazara, Alasa

BEOGRAD - Vojna vježba "Čelik 2017", koja se održava povodom Dana Vojske Srbije, Dana pobjede i Dana Evrope, počela je danas u Nikincima.

Vježbi prisustvuju predsjednik i premijer Srbije Tomislav Nikolić i Aleksandar Vučić kao i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i članovi vlade Srbije.

Na vježbi će biti prikazano najsavremenije srpsko naoružanje i vojna oprema, šta proizvodi odbrambena industrija, kao i dio sposobnosti Vojske Srbije.

Uz promociju novog naoružanja, glavna poruka sa vježbe "Čelik 2017" cijelom regionu biće: očuvajmo mir i stabilnost.

Prvi put široj javnosti biće predstavljeni raketni sistem "Alas", najnovija srpska puška, višenamjenska oklopna vozila "Miloš" i "Lazar", raketni sistemi "Morava" i "Oganj", samohodna haubica "Nora".

Premijer Vučić, uoči vojne vježbe, poručio je da će Srbija nastaviti da ulaže u svoju vojsku i da će ona biti samo faktor odvraćanja.

On je za TV Prva rekao da će u Nikincima VS pokazati sva raspoloživa "moćna sredstva" koja srpska vojska poseduje, ali i mnogo novina, te je pozvao građane da pogledaju vojnu vježbu "Čelik 2017"

"Ljudi su govorili da se ništa ne dešava u vojsci, ali dešava se to da više nemaju one grozne čizme koje smo u JNA nosili 1988-1989, već svi imaju dva-tri para, imaju i rezervne uniforme, do toga da će ove godine imati drastično veće plate nego što su ikada imali", rekao je Vučić.

On je istakao i da će ove godine biti primljeno još 1.300 vojnika i podoficira, ali i da smo uspjeli da razvijemo ALAS rakete, na osnovu razgovora sa šeikom Muhamedom bin Zajedom Al Nahjanom.

"To će ljudi videti na gađanju, takozvane vođene rakete koje dramatično menjaju krus i idu ka cilju kojem vi upravljate, videćete na gađanju od deset do 12 kilometara, ali mi to spremamo za gađanje od 50 kilometara. Onda možete da mislite koliko snažniji i moćniji postajemo", rekao je Vučić.