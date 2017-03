Čepurin: Ne smije se miješati u unutrašnje stvari nijedne države

BEOGRAD - Rusija se ne meša u unutrašnja pitanja nijedne države, važno joj je da na Balkanu nema nikakvih potresa, a svoje prisustvo u tom regionu, uključujući Srbiju, želi da širi, onako kako to odgovara interesima svih, izjavio je ambasador Rusije Aleksandar Čepurin.

U razgovoru za Tanjug uoči sastanka premijera Srbije Aleksandra Vučića i predsjednika Rusije Vladimira Putina, u ponedeljak u Moskvi, Čepurin podsjeća da je ovo novi u nizu sastanaka, koji su uvek proticali u posebnoj, prijateljskoj atmosferi uzajamnog povjerenja.

"Ovo je veoma važan susret. Susreti lidera dve države imaju ''klasičan'' dnevni red - ocjena situacije u svetu, Evropi, na Balkanu - to su ključna pitanja.

Obično su naši stavovi slični ili se podudaraju. Druga tema su bilateralni odnosi, a u okviru toga ekonomska i vojno-tehnička saradnja", rekao je Čepurin.

Na činjenicu da taj susret pada neposreno pred predsjedničke izbore u Srbiji, Čepurin kaže da nije riječ o sastanku koji je iznenada dogovoren, niti je to "susret za televiziju".

"Njihovih susreta u posednjih nekoliko godina je bilo više, ne jedan ili dva. Obično kandidati, pred izbore, žele da pokažu da imaju podršku, razumijevanje, kontakte sa drugim zemljama. To je uobičajena praksa", primjetio je ambasador i podsjetio da se srpski premijer nedavno sastao i sa njemačkom kancelarkom Angelom Merkel.

Prema njegovim riječima, ako sa druge strane postoji raspoloženje za takav susret - onda je to plus za kandidata, to govori o "njegovom kvalitetu, iskustvu, ''težini''...".

"Ovo neće biti samo formalni susret za televiziju, već će biti razmatrana neka veoma važna pitanja za Srbiju i Rusiju", dodao je Čepurin.

Vojno-tehnička saradnja je posebno važna za Srbiju, koja želi da upostavi ravnotežu u regionu i da osigura mir svojih građana, dodaje Čepurin.

Upitan kada bi mogla da se očekuje isporuka vojnih aviona, o čemu je ranije postignut dogovor, ambasador kaže da po tom pitanju ne postoje nikakvi problemi, već da konkretan datum zavisi od čisto tehničkih detalja.

"Verujem da ćemo uskoro znati konkretnije datume", rekao je Čepurin.

Prema njegovoj ocjeni, došlo je vrijeme kada bi dvije zemlje mogle značajno da poboljšaju ekonomsku saradnju, ne ograničavajući se samo na dvije-tri oblasti.

Na pitanje zašto ekonomska saradnja dvije zemlje ne prati u potpunosti, inače odlične, političke odnose i prijateljstvo dva naroda, Čepurin podsjeća da se Rusija posljednjh godina drži na stabilnom trećem mjestu ekonomskih partnera Srbije, ili, izraženo brojkama - na sedam odsto robne razmjene Srbije, odnosno 2,3 milijarde evra prošle godine.

I sam priznaje da to nije dovoljno i da je pored uobičajenog principa da Srbija izvozi u Rusiju voće i povrće, a Rusija u Srbiju gas i naftu, što, ističe, treba i dalje podržavati, potrebno je, i obje strane to shvataju, naći nove mehanizme saradnje.

U tom kontekstu Čepurin najavljuje "industrijsku kooperaciju" u oblasti visokih tehnologija, proizvodnje poljoprivrednih mašina, automobila....

Postoje i oblasti u kojima tek treba uspostaviti saradnju, u proizvodnji sjemena, na primer, što može da donese prihode koji se mjere milijardama evra, ili u sferi medicine, kontakti "Rosatom farma" i Vinče, na primjer.

"Potrebno je zajednički proizvoditi i izvoziti u treće zemlje. To može donijeti značajan rast robne razmene, mnogo novih radnih mesta u Srbiji. O tome se razgovara.", istakao je ambasador Rusije.

Razvoj ekonomske saradnje biće jedna od glavnih tema predstojećih razgovora u Moskvi, uveren je ambasador.

"Hajde da taj rast učinimo dugoročnim i uspešnim", poručuje.

Koliki se značaj pridaje razvoju ekonomske saradnje dve države potvrđuje i to, dodao je ambasador, što će Srbija na velikom ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu, početkom juna, biti jedan od glavnih gostiju, uz Indiju.

Govoreći o prisustvu Rusije na Balkanu i širenju njenog uticaja posebno u Srbiji, Čepurin podsjeća da je Rusija od davnih dana, kroz istoriju, prisutna na Balkanu, i ne prihvata tvrdnje pojedinaca, diletanata, kako ih naziva, da se Rusija sad odjednom pojavljuje u regionu.

Na račun onih koji insisturaju na toj tezi on kaže da ih razume jer to čine kako bi objasnilli svoj neuspeh.

Dodaje da je ruska politika, međutim, veoma pažljiva, da ne želi ovde nikave potrese, već da se sve rešava političkim sredstvima, mirno.

"Širenje našeg uticaja? Da, želimo da produbimo ekonomsku saradnju, biće nam drago ako bude još ruskih škola...ako postoji kulturno prisustvo. Takve stvari, koje pričaju, ne shvatam ozbiljno. Zainteresovani smo da i srpski uticaj u Rusiji bude jači".

Kada je reč o regionu Balkana, ističe ambasador, u političkom smislu potrebno je poštovati dva principa.

"Prvo, da Balkan bude stabilan region koji se razvija, a da bi se to desilo ne smije se miješati u unutrašnje stvari neke zemlje. To izaziva haos i znamo čemu vodi - to smo vidjeli i na primeru sjeverne Afrike, Ukrajine, Makedonije... Miješanje dovodi do najnegativnijih mogućih posljedica. Sve treba rješavati političkim putem", rekao je Čepurin.

Takođe, nepohodno je poštovati princip međunarodnog prava, a kada je reč o Srbiji, to se pre svega odnosi na Kosovo.

On podseća na Rezoluciju SB UN 12 44, prema kojoj je Kosovo deo Srbije.

"Ako pođemo od toga i ako to budemo poštovali, situacija će u regionu u budućnosti biti mnogo mirnija", smatra ruski ambasador Čepurin.