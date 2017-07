Cerar: Probaćemo s Hrvatskom da se dogovorimo oko arbitraže

LJUBLJANA - Premijer Slovenije Miro Cerar izjavio je danas da će njegova vlada pokušati da sa Hrvatskom postigne dogovor o implementaciji arbitražne presude o granici, ali je napomenuo da će i pokazati odlučnost ako to ne bude moguće.

"Sada nije vrijeme za najavljivanje mjera protiv Hrvatske zbog kršenja arbitražne odluke i moramo pokazati spremnost da zajedno s njom postignemo dogovor o implementaciji", rekao je Cerar novinarima prilikom posjete opštini Novo Mesto.

On je dodao da Slovenija i Hrvatska moraju još jednom same da pokušaju da riješe to pitanje, ali je naglasio da ukoliko to ne bude išlo, on će biti prvi koji će odlučno zahtjevati da njegova vlada uradi sve što je potrebno da se primijeni arbitražni sporazum.

Ministar spoljnih poslova Slovenije Karl Erjavec ranije je rekao da Ceraru ne savjetuje odlazak u Zagreb na planirani susret s hrvatskim premijerom Andrejem Plenkovćem tvrdeći da ima lična iskustva da Hrvatska ne poštuje dogovore i da bi međusobni dijalog o otvorenim pitanjima mogla da zloupotrebi kako bi "razvodnila" arbitražnu presudu koju Slovenija želi da primijeni.

Erjavec, takođe, nije isključio mogućnost da će Ljubljana Hrvatsku, koja arbitražnu presudu ne priznaje, blokirati kad dođe vrijeme za njen ulazak u šengenski prostor.

Komentarišući izjavu ministra, Cerar je rekao da je prerano najavljivati mjere protiv Hrvatske za koje se zalaže Erjavec koji očekuje da će Hrvatsku "pritisnuti" i Evropska komisija, kao što je to učinila u slučaju Poljske zbog njene pravosudne reforme koju Evropska komisija ne odobrava, prenosi Hina.

On je dodao da će Slovenija nuditi Hrvatskoj "ruku saradnje" na implementaciji arbitražne presude "još neko vrijeme".

"Ako je Hrvatska prihvati, onda ćemo u to ići zajedno i sarađujući", rekao je Cerar, dodajući da je to najviše što može da ponudi, između ostalog i zbog međunarodne zajednice koja o tome očekuje međusobnu saradnju i dijalog.

Cerar je ukazao na to da "svi očekuju da će se dvije članice EU ponašati po evropskim standardima" naglasivši da "Slovenija to i čini".

Ministarstvo spoljnih poslova Slovenije objavilo je danas da je Erjavec dobio odgovor Evropske komisije u vezi sa svojim pismom s početka nedjelje u kojem je potpredsjednika Komisije Fransa Timermansa obavjestio o tome da Hrvatska "prodire" u slovenski akvatorij u Piranskom zaljevu i u Šengenski prostor.

Evropska komisija je tim povodom ponovila svoj raniji stav u vezi s arbitražnom presudom u kojem očekuje da će ona biti ispoštovana, navelo je ministarstvo.