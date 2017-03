DW: Evropska unija sprema sankcije za Makedoniju?

BERLIN- Blokada Đorđa Ivanova treba da se okonča konstituisanjem Skupštine i formiranjem Vlade Makedonije u skladu sa Ustavom, kažu izvori EU za Deutsche Welle.

Što prije – to bolje, kažu u Briselu i potvrđuju da se razmišlja i o sankcijama.

Stranke iza kojih stoji većina u parlamentu treba da požure i što prije konstituišu parlament, da izaberu predsjednika Skupštine i potom i formiraju vladu. To je poruka koju su uputili zvaničnici Evropske unije dan poslije posjete Skoplju, a koja je jasno iznijeta i u jučerašnjim razgovorima sa predstavnicima političkih stranaka u Makedoniji. Izvor DW u Briselu koji je želio da ostane anoniman, rekao da će Ivanov, ukoliko i tokom narednih nekoliko dana bude odbijao da dâ mandat za formiranje vlade, imati razumijevanja i ako većina u parlamentu, u skladu sa Ustavom, preduzme takav korak.

Stav Brisela je da u tom slučaju više nema šta da se čeka i da sa svakim danom raste opasnost od daljih tenzija u zemlji. Oni kažu da bi i takav legitiman postupak mogao da izazove nesaglasje protivnika brze uspostave vlasti, ali tvrde da alternativa – da se izgubi dodatno vrijeme – može biti još opasnija za zemlju i da bi mogla da dovede do ćorsokaka i dalje destabilizacije.

„Opasnost je veća nego ikada“, kaže ovaj izvor. Za predstavnike EU nema sumnje da je Gruevski stajao iza organizacije protesta, iako je uporno tvrdio da sa njima nema nikakve veze i da se radi o izbijanju nezadovoljstva u narodu.

Jedini cilj – ostati na vlasti

Gruevski se na sastanku sa komesarom Evropske unije Johanesom Hanom i trojim poslanicima Evropskog parlamenta predstavio kao žrtva tvrdeći da nema kontrolu ni nad čim. On se žalio da SDSM u potpunosti kontroliše medije i da SJO radi u interesu Zorana Zaeva.

Iako to nije rekao direktno, utisak prisutnih je bio da Gruevski ne želi posredovanje EU; tokom dvoipočasovnog razgovora, on je samo ponavljao iste stvari i tvrdo ostajao na svojim pozicijama ignorišući primjedbe posrednika. „Jedini cilj Gruevskog je da ostane na vlasti, to je jasno. On uopšte nije ozbiljan i odbacuje svaki naš prijedlog“, kaže izvor.



Zvaničnike EU nije posebno šokiralo to što je predsjednik Đorđe Ivanov odbio da se sastane sa njima. U Briselu kažu da bi mu ionako ponovili iste stvari koje su mu prilikom posljednjeg susreta već rekli komesar Han i šefica evropske diplomatije Federika Mogerini. Izvori DW smatraju da Ivanov nije u poziciji da samostalno donosi odluke, pa nisu ni očekivali da bi razgovor sa njim promijenio nešto u pogledu rješavanja krize.

Sankcije?

U Briselu se razmišlja o mogućnosti uvođenja ograničenih sankcija za pojedince u Makedoniji, potvrdio je izvor DW, koji nije mogao da kaže da li će se to zaista i desiti i koga bi takve sankcije pogodile. „Ali, i sama činjenica da o tome razgovaramo – govori dovoljno.“ Sankcije bi obuhvatale zamrzavanje bankovnih računa i zabranu putovanja, no takve opcije su još samo u fazi konsultacija i vjerovatno bi išle direktno preko Evropske komisije. U Briselu kažu da su svjesni da bi bilo koje druge sankcije, uključujući i oduzimanje preporuke o početku pregovora sa EU, išlo na štetu građana a ne političkih lidera koji blokiraju taj proces.



Već za četvrtak, 23. mart, najavljen je nastavak razgovora sa predstavnicima izvršne i zakonodavne vlasti EU koji će pomno pratiti situaciju u zemlji, i ako ustreba, brzo reagovati i predlagati rješenja. Utisak je da je zasad ključna poruka da ne treba izgubiti previše vremena u čekanju na Ivanova, ali da treba delati u skladu sa Ustavom kako bi bili formirani parlamentarna većina i vlada.

(Deutsche welle)