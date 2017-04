Dačić: Albanci nisu sila koje neko treba da se plaši

BEOGRAD - Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić ocijenio je da su izjave kosovskih i albanskih zvaničnika o stvaranju Velike Albanije usmjerene ka Briselu a ne Beogradu.

On je istakao i da su te izjave opasne po stabilnost regiona.

"Albanci igraju na sve ili ništa, blefiraju i izjave su namenjene ne Beogradu nego Briselu...ako nas ne primite (u Evropsku Uniju) izazvaćemo sukobe", rekao je Dačić za televiziju "Pink".

On je naveo i da zato pita Brisel koga više poštuje - one koji doprinose stabilnosti ili one koji izazivaju sukobe.

"Zato pitam Brisel: da li više cenite zemlju koja doprinosi stabilnosti ili one koji izazivaju sukobe", rekao je Dačić.

On je napomenuo da nije teško davati "zapaljive izjave" ili kako je naveo, na primjer, govoriti o ujedinju svih Srba.

Podsjetio je da je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik potpao pod sankcije američke administracije zbog pozivanja na referenum o Danu Republike dodavši da izjave kosovskih i albanskih zvaničnika o velikoj Albaniji treba da budu oštro osuđene.

Dačić je napomenuo i da Albanci nisu "sila koje bi neko trebao da se plaši" dodavši da ih se Srbija sigurno ne plaši i da je to što reguje mudro "odraz snage".

Ponovio je i da Srbija neće da se miješa u unutrašnje stvari u Makedoniji i u to ko će u toj zemlji da bude na vlasti, istakavši da je Srbija zainteresovana za stabilnost u regionu.