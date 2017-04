Dačić: Albanski lideri glavna prijetnja miru na Balkanu

BEOGRAD - Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić ocijenio je da albanski političari izjavama o "velikoj Albaniji" postaju glavna prijetnja miru i stabilnosti na Balkanu i u Evropi i upitao hoće li zapadne zemlje progovoriti.

Dačić je u pisanoj izjavi istakao da koordinisane izjave ‎albanskog premijera Edija Rame, predsjednika samoproglašenog Kosova Hašima Tačija i predsjednika opštine Bujanovac Jonuza Muslijua pokazuju da je Velika Albanija cilj svih Albanaca.

"Danas je Musliju tome pridodao i Niš, sutra će i Skoplje, Ulcinj, Epir...", istakao je Dačić u saopštenju povodom izjave Muslijua da ujedinjeni Albanija i Kosovo treba da otcijepe i jug Srbije, a da Srbi treba da budu zahvalni što Albanci ne traže i Niš.

Dačić je ocijenio da bi Albanci trebalo da dobro odmjeravaju svoje riječi jer nema na međunarodnoj sceni više njihovih zaštitnika koji su bombardovali Srbiju kako bi Kosovo oteli Srbiji, te dodao da se to više nikad neće ponoviti.

On je istakao da Srbija nikog ne provocira, ali se nikoga i ne plaši.

"Hoće li EU, SAD, Velika Britanija, progovoriti? Ako to ne učine i ovoga puta, kad je velika Albanija stigla do Niša, biće direktno odgovorni za posljedice. Srećom, sve je ovo samo pusti san. Ali, iskustvo nas uči koliko je kratak put od snova do košmara", naveo je Dačić.

Predsjednik opštine Bujanovac Jonuz Musliju rekao je za agenciju "Preševa jon" da podržava ranije izjave Rame i Tačija o uniji Albanije i Kosova.

"Unija Albanije sa Kosovom bez Preševske doline, bez Medveđe, Bujanovca i Preševa, besmislena je. Sada je ključni trenutak da Albanija i Kosovo pokažu Srbiji da je to dio Albanije u koji ne treba dirati", rekao je Musliju.

Musliju je naveo da je svjestan da se to neće dopasti Srbiji, kao što joj se nije dopalo ni, kako je rekao, otcjepljenje Kosova.

"Bez Niša, ovo nije 'Velika Albanija' i Srbija čak treba da nam bude zahvalna što Albanci traže ujedinjenje samo Albanije, Kosova i Preševske doline", dodao je Musliju.