Dačić: Granica sa Hrvatskom treba da ide sredinom Dunava

LJUBLJANA - Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da Srbija smatra da granica sa Hrvatskom treba da ide sredinom rijeke Dunav, a da je mišljenje Hrvatske da se treba rukovoditi katastarskim parcelama, odnosno da prelazi sa jedne na drugu stranu rijeke, što je "nelogično i teško sprovesti".

Dačić je, poslije sastanka sa ministrom inostranih poslova Slovenije Karlom Erjavecom tokom posjete toj zemlji, rekao da Srbija ima problem sa Hrvatskom koji je kao slovenački i odnosi se na granice, ali da još nije došao do faze da se ide na arbitražu.

"Iako smo se dogovorili da formiramo komisiju koja se time bavi, Hrvatska još nije odredila svoje predstavnike u toj komisiji. Možemo da zaključimo da im nije stalo da se to brzo završi, ali im je stalo da to bude tema koja se iznosi u međunarodnoj zajednici. Mi nećemo imati drugo rešenje nego da se obratimo nekome za pomoć i stručno mišljenje koje bi kasnije svi prihvatili", naglasio je Dačić.

On je istakao da je u posljednjih nekoliko godina došlo do velikog napretka u političkim odnosima Srbije i Slovenije, da je podignut nivo saradnje, a da su dokaz za to veoma česti bilateralni susreti, saopšteno je iz Ministarstva spoljnih poslova Srbije.

Šef srpske diplomatije rekao je da je ustanovljena i praksa zajedničkih sjednica dvije vlade koje se održavaju svake godine i da će sljedeća biti u Sloveniji.

Dačić je konstatovao da je veoma dobra komunikacija između najviših zvaničnika dvije zemlje, predsjednika vlade Srbije Aleksandra Vučića i Slovenije Mire Cerara, kao i šefova diplomatija.

"Važno je istaći da ćemo podržavati jedni druge gde možemo. Mi još nismo članovi EU, ali uvek ćemo biti pozitivno opredeljeni ka predlozima i stavovima Slovenije, bilo da je reč o nekim kadrovskim pitanjima, predlozima za kandidature u međunarodne organizacije, ali i kada je reč o nekim drugim pitanjima kao što su razni bilateralni problemi", dodao je Dačić.

On je naveo da su posljednjih godina pokrenuta mnoga pitanja sa mrtve tačke, prije svega kada je riječ o sukcesiji.

"Sloveniji smo predali neke objekte i time je 70 odsto potraživanja rešeno. Idemo putem da sva pitanja rešimo. Između naša dva naroda postoje uzajamne simpatije, oko suštinskih pitanja nema spora i to treba iskoristiti za razvoj naših odnosa u političkom, ekonomskom, kulturnom i svakom drugom smislu. Naša politika je politika saradnje, traženja zajedničkih rešenja", naglasio je Dačić.

On je rekao da se ekonomska saradnja Srbije i Slovenije može dodatno unaprijediti.

"Naša spoljnotrgovinska razmena je oko milijardu evra i Slovenija je Srbiji deveti partner na svetu po spoljnotrgovinskoj razmeni i mislim da treba da nastavimo tim putem i da razvijamo odnose u svim sferama", naveo je Dačić.