Dačić: Između Rusije i NATO mora uslediti popuštanje, inače – totalni rat

BEOGRAD - Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da Srbija ne želi da razmišlja o mogućem konfliktu Rusije i NATO.

On smatra da mora da uslijedi politika popuštanja, jer je alternativa tome totalni rat

''Ne želimo uopšte da imamo takav crni scenario, da razmišljamo o tome. Nadam se da su svesni toga da mora da usledi politika popuštanja jer je alternativa tome jedan totalni rat što mislim da nikome ne pada napamet'', rekao je Dačić na zajedničkoj konferenciji za novinare sa ministrom spoljnih poslova Estonije Svenom Mikserom.

On je na pitanje da prokomentariše izjavu izaslanika odbrane Austrije da će ta zemlja, ako se odnos Rusije i NATO pogorša, biti samo posmatrač, jer u takav konflikt ne želi da bude umiješana, rekao da misli da će stvari otopljavati.

''Naša želja je da odnosi otopljavaju i da ne bude velikih ratnih konflikta i dejstava'', rekao je Dačić.

Govoreći o vojnoj neutralnosti Srbije, srpski ministar je rekao da postoje razlozi opredjeljenja da se ne bude dio nijednog vojnog saveza, što je u slučaju Srbije regulisano skupštinskom Rezolucijom.

Prema njegovim riječima, sa druge strane postoji mogućnost da to bude i dio nekog novog Ustava.

Kako je naveo, to je različito od politike međunarodno priznate neutralnosti koju ima Švajcarska.

Dačić je rekao da imamo loša iskustva i sa zapadom i sa istokom, navodeći kao primjere NATO bombardovanje, ali i vrijeme Staljina.

''Naša je politka da ne želimo da budemo deo nijednog vojnog saveza, ali želimo dobru saradnju i partnerstvo. U tom smislu negujemo dobre odnose i koristimo sve mogućnosti za saradnju u okviru saradnje sa NATO-om'', rekao je Dačić.

Prema njegovim riječima, Srbija je dostigla najviši nivo koji jedna zemlja može da dostigne, a ne želi da bude članica NATO-a.

''Sada treba koristiti sve te resurse", rekao je šef srpske diplomatije, navodeći da, sa druge strane, imamo dobre odnose i sa ODKB-om.

Kao primjer, on je istakao da Srbija godišnje ima dvije vježbe sa Rusijom i Bjelorusijom, a 16 vježbi sa zapadnim partnerima.

''Kroz sve to se vidi naša politika vojne neutralnosti, a ono što je austrijski vojni zvaničnik rekao, to je jedna od tema koja je za Austriju bitna'', rekao je Dačić.

Mikser je naveo da unutrašnji razlozi EU ne treba da stvaraju bilo kakve prepreke.

''Ako zemlja odluči da se kreće ka EU, onda je to odnos između te zemlje i EU, a ako zemlja odluči da ide u NATO, onda je to odnos između NATO-a i te zemlje'', rekao je Mikser.

Kako kaže, vjeruje da je to suvereni izbor svake zemlje.

''U našem susedstvu, na Baltiku, imamo zemlje koje su članice EU i one koje to nisu. Imamo zemlje članice NATO-a i članice koje su izabrale drugačiji bezbjednosni aranžman i mi u potpunosti to poštujemo i prihvatimo'', rekao je Mikser.

Prema njegovim riječima, postoje zemlje koje su donijele političku odluku da ne žele u članstvo, ali mogu imati dobrobiti od različitih oblika partnerstava sa NATO-om.

''U potpunosti poštujemo ovakvu vrstu odluke i vjerujemo da NATO može biti od koristi za reformu i modernizaciju bezbjednosne strukture zemlje čak i ako ta zemlja nije i ne želi članstvo u NATO'', rekao je Mikser.