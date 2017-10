Dačić: Kako će posle Katalonije objasniti Srbima u RS da ne idu na referendum

BEOGRAD - Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio je da ne očekuje od zemalja Evropske unije da, poslije događaja u Kataloniji, kažu da su pogriješile što se tiče Kosova.

"Mislim da je to nerealno očekivanje. Oni kada greše grešiće do kraja. Onda bi morali da pljunu sami na sebe. Oni su nas bombardovali zbog Kosova. To može (Donald) Tramp da kaže za bivšu američku politiku, može da kaže neko novo rukovodstrvo neke države. Međutim, obiće se sve njima o glavu", kategoričan je Dačić.

Žao mu je što je danas riječ o Španiji, jer je to prijateljska zemlja sa Srbijom, koja nije priznala nezavisnost Kosova, izjavio je on za "RTS".

Prema njegovim riječima, priznavanjem jednostranog proglašenja nezavisnosti Kosova otvorena je "Pandorina kutija" i desilo se ono što smo upozoravali da će se desiti, i neće se zaustaviti na Kataloniji, pošto takvih separatističkih pokušaja ima još u Evropi.

"Otvorena je Pandorina kutija. Na primeru Kosova je rečeno: mogući su jednostrani potezi i onda ćete zavisiti od naklonosti velikih sila", naglasio je Dačić.

On kaže da mu smetaju dvostruki aršini međunarodne zajednice, ali to, kako je rekao, neće promijeniti stav Srbije koja je za očuvanje teritorijalnog integriteta Španije.

"Mnoge zemlje imaju drugačije stavove kada je reč o njihovim problemima, kada taj problem dođe u njihovo dvorište u odnosu na ono što se desilo na Kosovu i Metohiji. Kosovo ne može da bude izdvojen i specifičan slučaj", rekao je šef srpske diplomatije.

Komentarišući to što nije bilo reakcije Evropske komisije na postupanje španske policije, on je rekao da, kada su njihovi interesi u pitanju i kada politički nešto odluče, oni uvijek nađu način da to opravdaju.

Upitan za grafite koji su osvanuli u Vojvodini kojim se srpska sjeverna pokrajina poredi sa Katalonijom, i činjenicu da je Nenad Čanak bio u Kataloniji tokom referenduma, Dačić je rekao da to još jedna potvrda da nije samo u Briselu nakaradna politika, već da je ima i među predstavnicima u Srbiji.

"Kada Republika Srpska najavi mogući referendum, onda je to antievropsko, antisrpsko ponašanje. Ja nisam primetio neka idu u Banjaluku da podržavaju referendum Srba u BiH. Kako će objasniti posle Katalonije Srbima u BiH da ne treba da idu na referendum", pita se Dačić.