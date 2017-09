Dačić: Laž da Kosovo ima dovoljno glasova za UNESKO

BEOGRAD - Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da je velika laž tvrdnja potpredsjednika Vlade samoproglašenog Kosova Bedžeta Pacolija da Kosovo ima dovoljan broj glasova za članstvo u UNESKO.

Dačić podsjeća da su prije dvije godine Pacoli i Hašim Tači na Generalnoj konferenciji UNESKO u Parizu, misleći da se parama sve može riješiti, pokušavali da ostvare članstvo samoproglašenog Kosova u toj organizaciji, po hodnicima.

"Kao što su izgubili tada, izgubiće i sledeći put kada se budu kandidovali", poručio je Dačić.

On je naveo da se u ovom slučaju radi o principima, o kršenju međunarodnog prava.

"Veliki broj naših prijatelja, ne samo da nije promenio poziciju u suprotnom smeru, nego su mnoge zemlje promenile poziciju u pozitivnom smeru po Srbiju", istakao je Dačić.

On je dodao da to znači da će one zemlje, koje su bile uzdržane sada glasati protiv prijema samoproglašenog Kosova u UNESKO, saopšteno je iz Ministarstva spoljnih poslova Srbije.

Dačić je objasnio da je procedura takva da će sredinom oktobra biti održan Izvršni savjet UNESKO i dotle bi samoproglašeno Kosovo moralo da se prijavi za kandidaturu, dok je Generalna konferencija u novembru, a sljedeća za dvije godine.

"Za sada nema nagoveštaja da će se prijaviti, mislim da postoji strah da će izgubiti. Ja im ne preporučujem da se kandiduju", istakao je Dačić.

Govoreći o članstvu samoproglašenog Kosova u Interpolu, ministar je naveo da SAD i zapadni sponzori utiču na Kosovo da povuče kandidaturu, jer se na istom dnevnom redu nalazi i prijem Palestine.

"Sada je zbog Izraela tendencija da se sve te tačke odlože za neku sledeću konferenciju. Na ovoj konferenciji u Pekingu, nema šanse da Kosovo ima dovoljan broj glasova da postane član Interpola", naveo je Dačić u pisanoj izjavi.

On je dodao da su sve izjave Pacolija velike laži, propagandni filmovi, kojima žele da pokažu kako se situacija za ovih nekoliko dana, od dolaska Pacolija u Njujork, drastično promijenila.

"Sve je to laž, a Srbija je ojačala svoju poziciju i uskoro ćete videti šta to konkretno znači", izjavio je Dačić u Njujorku.