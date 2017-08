Dačić: Prijedlog o razgraničenju napadaju oni koji bi da predaju cio Kosmet

BEOGRAD - Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić ocijenio je da iza histeričnih napada na njega zbog prijedloga o razgraničenju, kao načinu za rješavanje kosmetskog pitanja stoje oni koji žele da Albanima predaju cijelo Kosovo i Metohiju.

"Jasno sam izneo svoj predlog da se izvrši razgraničenje šta je srpsko, a šta albansko, jer je to u interesu i Srba i Albanaca, i to je jedino moguće trajno rešenje, a histerični napadi na mene zbog tog predloga pokazuju o kakvim se licemerima radi", istakao je Dačić, koji je i lider Socijalističke partije Srbije /SPS/.

Dačić je za Tanjug izjavio da Srbija nikada neće prihvatiti jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova već hoće dijalog o trajnom riješenju.

"Zato su jadni ovi pokušaji da ubiju jedino moguće trajno rešenje koje je u interesu i Srba i Albanaca, a koje prihvataju i Srbi i Albanci", rekao je Dačić.

Prema njegovim riječima, ako Holandija i Belgija mogu da razmjenjuju teritoriju, ako to mogu Indija i Bangladeš, i mnogi drugi, zašto to ne bi smjeli Srbi i Albanci, ako je to rješenje koje garantuje mir u ovom vijeku.

"Ceo svet se, nažalost, bavio Srbima i Albancima, imam pravo, valjda, i ja", kaže Dačić.

On je naveo da je kompromis samo onaj dogovor u kojem svako dobija pomalo od nečega što ne želi.

"Osim ako moji kritičari ne misle da Srbi treba sve da izgube. Jadno je to što neki misle da biti moderan, liberalan ili proevropski znači obavezno biti antisrpski", smatra Dačić.