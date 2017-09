Dačić: Trpimo velike pritiske zbog Rusko-srpskog centra

BEOGRAD - Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da još nije donesena odluka o davanju diplomatskog imuniteta Rusko-srpskom humanitarnom centru u Nišu, ističući da je Srbija izložena velikim pritiscima tim povodom, a da će odluku donijeti u skladu sa sopstvenim interesima.

"Očigledno je da postoji velika antiruska histerija u zapadnim zemljama i da se sve tumači kroz to da Rusija ima veliki uticaj na naš region. Oni misle da je taj uticaj štetan. Rekao sam im da mi imamo drugačiji utisak, da su bili štetniji neki uticaji drugih, sa druge hemisfere, nego sa istočne, bar kada je reč o Srbiji i srpskom narodu", rekao je Dačić nakon sastanka sa potpredsjednikom ruske Vlade Dimitrijem Rogozinom u Moskvi.

On je naveo da su dvije teme naročito popularne sada na zapadnoj hemisferi kada je riječ o regionu zapadnog Balkana - prva je Niš, a druga zašto se prave industrijske zone za ruske fabrike u Srbiji.

"Mislim da su svi na svetu čuli za humanitarni centar u Nišu koji čine petoro Srba, četvoro Rusa, nekoliko vozača i prevodilaca i jedan pas. Ako je to špijunski centar kojeg treba da se plaši cela zapadna hemisfera, onda mislim da smo mnogo nisko pali", istakao je Dačić.

Prema njegovim rječima, zapadna hemisfera smatra da bi bio antiamerički, antizapadni akt ako se tako nešto potpiše sa Ruskom Federacijom.

On ističe da je Centar u Nišu isključivo humanitarni i da se do sada dokazao pomaganjem u gašenju požara i u poplavama, prenose beogradski mediji.

Dačić je poručio da će Vlada Srbije dobro analizirati cijelu situaciju i donositi odluke u narednom periodu kako ova pitanja ne bi izazivala probleme spoljnopolitičkoj poziciji države.

"Ubeđen sam da to pitanje mora da se reši na jedan ili drugi način. Onako kako smo mi to zamislili kada je Centar formiran, sasvim je logično da on ne može da radi bez ovog drugog dela. Sve u svemu, ili treba raditi na tome ili zatvoriti centar", rekao je Dačić.