Dačić: Vučiću u Sarajevu prijeti ponavljanje scena iz Potočara

BEOGRAD - Šef diplomatije Srbije Ivica Dačić ocijenio je danas da bezbjednosne procjene o mogućem ponavljanju situacije iz Srebrenice u julu 2015., neće spriječiti premijera Srbije Aleksandra Vučića da učestvuje na samitu premijera zemalja Zapadnog Balkana u Sarajevu.

Dačić je za RTS rekao da je svaki odlazak u rizična područja veliki izazov, ali to neće spriječiti Vučića da učestvuje na tom skupu.

"To je idealna prilika da se pokaže da Srbija nema šta da krije, niti da igra dvostruku igru. Mi igramo pošteno, otvorenim kartama. Naše karte su otvorene zato što mislimo da vodimo politiku koja iskreno želi da rešava probleme i da gleda u budućnost", rekao je Dačić.

On je ocijenio i da je Srbija "sačuvala prisebnost" povodom zahtjeva BiH za reviziju presude pred Međunarodnim sudom pravde.

Govoreći o rezoluciji skupštine Kosova o suspenziji dijaloga sa Beogradom dok Ramuš Haradinaj ne bude oslobođen Dačić je ocijeno da je to blef kosovske strane.

Dačić je rekao da ne vjeruje da su predsjednik Kosova Hašim Tači i ostali predstavnici kosovskih vlasti previše zabrinuti za Haradinaja.

"Ovdje je reč o nečemu drugom, mislim da postoji bojazan kako će se Specijalni sud odnositi prema drugim funkcionerima sa Kosova. To je jedan nezabeležen slučaj. To bi bilo kao da Srbija ne želi uopšte da učestvuje u nekom dijalogu zao što je neko uhapšen ili osuđen", kazao je Dačić.

Na ptanje da li će EU dozvoliti prekid dijaloga, Dačić je ocijenio da se EU mora aktivno uključiti u rješavanje probema.

"Ja sam zato rekao 'Dobro jutro'. Moraju da se upoznaju sa problemima, samo da ne bude i 'Doviđenja'. To znači da moraju da se aktivno uključe u sve to, EU je ta koja diktira. EU je ta koja vodi dijalog i pregovore....Mislim da to nije čak ni praćka. Pa to je samo jedan blef i ako neko nasjedne na taj blef znači da ne zaslužuje da sedi u Briselu", kazao je Dačić.