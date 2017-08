Dačić: Želimo da u Skoplju znaju da sve znamo

BEOGRAD - Potpredsjednik Vlade Srbije i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio je danas da je odluka Srbije da povuče osoblje Ambasade u Makedoniji zapravo poruka Skoplju da u Srbiji sve znaju i "šta su se dogovarali i šta su dogovorili", a to je, istakao je, nešto što se ne radi prijateljima.

Uprkos tome, istakao je, Srbija želi dobre odnose sa svim državama u regionu radi mira i stabilnonsti.

Time, kaže, Srbija želi da smiri novonastalu situaciju sa Makedonijom koja se ne zasniva na pretpostavkama, već na nedvosmisleno utvrđenim radnjama koje govore o pojačanom ofanzivnom djelovanju prema Srbiji.

Dačić je gostujući u Jutarnjem programu "Pinka" rekao da će sve što se dogodilo posljednjih dana biti predmet razgovora sa srpskim diplomatama, ali i sa kolegama u Makedoniji.

Najavio je da će predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sutra razgovarati telefonom sa premijerom Makedonije Zoranom Zaevom i da će se on čuti sa svojim kolegom Nikolom Dimitrovim. I premijerka Srbije Ana Brnabić će, kaže, imati priliku da se sretne sa Zaevim na jednom međunarodnom skupu ovih dana.

"M se trudimo da razgovaramo, ali da zaštitimo interese svoje zemlje i ne ugrozimo mir i stabilnost u regionu. To o čemu govirmo, svima da bude jasno, nije ništa što bi spadalo u domen nekih pretpostavki već postoje nedvosmisleno utvrđene radnje koje govore o veoma pojačanom i izuzetno ofanzivnom delovanju prema institucijama i Republici Srbiji i osoblju Ambasade u celini u Skoplju", rekao je.

Veoma je bitno, kaže, da u Srbiji znaju u kakvom će okruženju njihovo osoblje raditi u Ambasadi u Skoplju.

"Mi iz svega ovoga moramo da izvučeno neke pouke o načinu našeg organizovanja", rekao je Dačić istakavši da Srbija nije preduzimala i ne preduzima ništa protiv Makedonije svih ovih godina.

Srbija je, ukazao je, bila veoma korektna i konstruktivna i nije se miješala u unutrašnje stvari Makedonije, pa čak ni i u oni turbulentnim vremenima kada su imali svakodnevne proteste.

Ne postoji ništa na osnovu čega bi se, jasan je Dačić, moglo utvrditi da je Srbija bilo kada preduzela bilo šta što bi bilo protiv interesa Makedonije.

Čak naprotiv, kaže, "imali smo u vidu da je to republika bivše Jugoslavije, čiji kontinuitet je Srbija nastavila sa Makedonijom i drugim državama".

Podsjetio je da Makedonija ima problem i da definitivno nije razriješila pitanje imena države.

Na poruku makedonske vlade da će se oni po pitanju kandidature Kosova za članstvo u Uneskou voditi stavovima većine država članica EU, Dačić je napomenuo da, ako bi Srbija imala stav Evropske unije, onda bi svakako mogla da poništi raniju odluku i prizna Makedoniju pod imenom pod kojim ona sjedi u Briselu - a to je BJRM.

"Veoma smo jasni kada kažemo da želimo dobre dobrosusedske odnose, sa Makedonijom, ali ti odnosi moraju da se baziraju na principima reciprociteta. A to je kako vi prema nama, tako mi prema vama", naveo je Dačić.

Ministar je kazao i da ničeg nema čudnog u tome što će Makedonija podržati članstvo Kosova u Uneskou, ali je, citirajući njemačku kancelarku Angelu Merkel, ukazao "da se to ne radi prijateljima".

Ne želeći da iznosi detalje, Dačić je istakao da Srbija nikada ne bi postupila na način na koji jeste da ne postoje nedvosmisleno utvrđene činjenice.

Iako su, kaže, i ranije postojala obavještajna djelovanja, u posljednjem periodu došlo do naredbe da se ta djelovanja pojačaju.

Ne brine ga to što će prisluškivati njegov telefon jer, napominje, on to što priča telefonom govori i javno.

"Ali to može imati teške posledice po naše državne intrese, jer cilj takvog delovanja je da dođe do svakakvih lažnih optužbi da od Srbije preti opasnost i da Srbija želi da inscenira neke sukobe u Makedoniji", naveo je Dačić i istakao da je situacija zapravo "sasvim obrnuta".

Srbija je, ističe, izražavala prijateljske odnose, čak i na njenu štetu, i nije ničim uticala na promjenu tih odnosa.

Ponovio je da je Srbija Makedoniju priznala pod imenom Republika Makedonija jer je, kako je rekao, to važno za njih i za njihove interese. Ali, dodao je, za Srbiju je važno pitanje teritorijalno integriteta, a to je pitanje Kosova.

"Cela evropa ih zvanično vodi kao BJRM. Priznavajući ih pod drugim imenom mi smo praktično našim prijateljima Grcima stavili prst u oko i to je ono što je štetno po naše državne i nacionalne interese", objasnio je Dačić.

Jer, ponovio je, država mora da štiti svoje interese.

Dačić se osvrnuo i na one koji su se, kako je rekao, ovim povodom oglasili sa nekih plaža i nekih destinacija, prekinuvši na trenutak odmaranje da bi nešto napisali na društvenim mrežama.

Pritom je istakao da je čak 86 zemalja priznalo jednostrano proglašenu kosovsku nezavisnost u vrijeme dok su oni bili na vlasti, dok je u posljednjih pet godina to učinilo tek 20 država.

Dačić je pojasnio i da nije pravilo da zemlje koje su priznale kosovsku nezavisnost podržavaju i članstvo Prištine u Uneskou, a kao primjere je naveo Poljsku, Japan, Republiku Koreju, Peru, Egipat, Svazilend...

Pokazujući mapu, Dačić je ukazao da su veći regioni zemalja koje nisu priznale kosovsku nezavisnost a kojima Srbija, kako je rekao, treba da posveti punu pažnju.

Zato, kaže Dačić, nema mjesta kritikama onih koji su se juče oglašavali na društvenim mrežama i saopštenjima u kojima su soljnu politiku Srbije nazvali diletantskom i šarlatanskom.

"Efekat spoljne politike Srbije je jasan a to je da je 86 zemalja priznalo kosovsku nezavisnost od 2008. do 2012. godine, dok je u poslednjih pet godina to učinilo svega 20 zemalja", naveo je.

Podsjetio je da je Makedonija kosovsku nezavisnost priznala krajem 2008. godine, kada je na vlasti bila Demokratska stranka u kojoj je bio i Vuk Jeremić, te da je reakcija Srbije tada bila samo protjerivanje ambasadora.

"A što nismo tada doneli odluku o promeni imena pod kojimo smo priznali Makedoniju jer je to bilo štetno po naše državne i nacionalne interese", zapitao je Dačić.

"Neće biti lako ni vlastima u Makedoniji da znaju da mi znamo za sve to što se dešavalo, a u šta je, nema dileme, uključen strani faktor. Dakle, mi znamo sve. Mi znamo šta su odlučili, šta rade i šta će raditi", rekao je ministar i dodao da cilj Srbije nije da iznosi detalje jer, kaže, nije ni cilj da "vodimo specijalne ratove, već da imamo dobrosusedske odnose".

Objasnio je da potezi Srbije vode ka smirivanju situacije i dodao da će se ambasadorka u Skoplje vratiti najvjerovatnije u septemru, a da će predsjednik Vučić sutra telefonom razgovarati sa premijerom Makedonije Zoranom Zaevim.

On će, kaže, razgovarati sa svojim kolegom ministrom spoljnih poslova Makedonije Nikolom Dimitrovim, dok će premijerka Ana Brnabić imati priliku da se sretne sa Zaevim na jednom od narednih međunarodnih skupova.

Ključan razgovor Vučića i Zaeva. Mi imamo cilj da se spuste tenzije i da se stvar smiri.

Dačić je ispričao i da je dobio zanimljivu reakciju jedne zapadne zemlje na odluku Srbije da povuče osoblje Ambasade u Skoplju koji mu je, kako kaže, rekao:

"Pa dobro to svi rade. Hoće da kaže da je to normalno".

Nije normalno, jasan je Dačić istakavši da Srbija ništa ne radi protiv Makedonije.

"Zato to nije normalno. Nikakva opasnost Makedoniji ne preti sa severa. Niti osporavamo njihov jezik, priznali smo ih pod ustavnim imenom, ne osporavamo njhovu naciju, to što crkve imaju problem nije pitanje države i nemamo nikakve teritorijalne aspiracije", rekao je Dačić i ponovio da se to ne radi prijateljima tim prije što su narodi dvije zemlje veoma bliski.

Osvrnuvši se još jednom na one koji kritikuju odluke vlasti koja se, kako je istakao, ponaša veoma odgovorno s ciljem da zaštiti interese zemlje, Dačić je poručio da ovakve odluke treba ostaviti van politizacija.

"Lako je tvitovati, pisati saopštenja i lajkovati na društvenim mrežama sa udaljenih toplih mora", rekao je Dačić i dodao da šest godina nije išao na godišnji odmor.