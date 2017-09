Darko Mladić: Stanje mog oca sve lošije, vidno slabi

BEOGRAD - Zdravstveno stanje generala Ratka Mladića u haškom pritvoru sve je lošije i on vidno slabi, rekao je njegov sin Darko Mladić i dodao da je ubijeđen da general Mladić "neće preživjeti" ukoliko ne ode na bolničko liječenje.

"Glavni je problem što od decembra on slabi i to nas najviše zabrinjava. Vidljivo je da se brzo zamara, otežano priča, skače mu pritisak preko 200. Ali, on se uopšte ne žali jer je takav i ne želi da pokaže slabost pred svojom porodicom", rekao je Darko Mladić za TV "Pink".

On je naveo da porodica sumnja da je general u Hagu imao najmanje još jedan prolazan moždani udar u snu u decembru i da je to uzrok njegovih tegoba i slabljenja.

Darko Mladić je rekao da Hag nije dao cjelokupnu zdravstvenu dokumentaciju porodici generala Mladića, što su prvi put priznali prije desetak dana, te da nisu dali snimke glave, srca i druge.

"Govorili su da su nam dali sve snimke, a sada odjednom kažu da su ti snimci u Bronovu i da postoji posebna procedura kako bi se došlo do tih snimaka. Moj otac pre odlaska u Hag imao je tri moždana udara, a u Hagu srčani udar", dodao je on.

Darko Mladić je rekao da je porodica angažovala tim stručnjaka i da oni imaju isto mišljenje da su simptomi koji su naknadno razvijeni dokaz da je general Mladić imao prolazni moždani udar.

"Desna strana tela mu još slabije radi, ima problema sa spavanjem, sa umorom, pritiskom. Sada mu se opet pokvario rukopis. Manipulacija je da se po dolasku u Hag njegovo zdravstveno stanje poboljšalo. On je prebačen tamo polumrtav. Nakon pet godina nije imao nikakvu lekarsku negu. Da je prebačen u neku seosku ambulantu on bi bio bolje", istakao je Darko Mladić.

Prema njegovim riječima, vještaci su, prema dokumentaciji koja im je data bez ključnih snimaka, konstatovali da postoje propusti u liječenju Ratka Mladića.

"Da je normalna neka bolnica u Holandiji mi bismo mogli da ih tužimo. Oni neka glavna ispitivanja nisu uradili. Mi se borimo za njegov život i njegova prava sve vreme. Zahvalan sam Vladi Srbije za garancije i ubeđen sam da, ukoliko ga ne izvučemo na bolničko lečenje, on neće preživeti", rekao je Darko Mladić.

Advokat Branislav Tapušković rekao je da nema rigidnih procedura za davanje garancija kada je zdravlje ugroženo.

"Stalno se govori o tome da u nekom krivičnom postupku bilo gde treba da se vodi računa o pravičnosti. I postupak treba da bude kredibilan, da onaj protiv koga se vodi postupak bude fizički i mentalno u dobrom stanju da bi mogao da prati taj postupak koji je vezan za probleme u nekom krivičnom postupku", napomenuo je on.

Tapušković je ocijenio da u haškim zatvorski prostorijama nema uslova za liječenje. "Ako je ovako zdravstveno stanje onda mu mora biti omogućeno lečenje bilo gde", rekao je Tapušković.

On je podsjetio da nekadašnjem predsjedniku Srbije Slobodanu Miloševiću, koji je samo tri dana pred smrt tražio liječenje u Moskvi, to nije dopušteno, ali da je Hag mogao da ga liječi bilo gdje i da bi on ostao živ.