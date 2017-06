Darko Mladić: Zapadne službe vrbovale moga oca da radi za njih u zamjenu za slobodu

BEOGRAD - Zapadne obavještajne službe zastrašivale su generala Ratka Mladića kako bi ga vrbovale da radi za njih, a kada je odbio prijedlog Ričarda Holbruka da to učini, počeo je njegov i progon njegove porodice od koga ih vlast nije zaštitila, rekao je generalov sin Darko Mladić. On je ocijenio da je njegov otac zadatak odbrane srpskog naroda uspješno izvršio i da je to bilo iznenađenje za one koji su krizu izazvali.

"Njemu je, kao i ostalim akterima, nuđeno i prećeno da ako bude kooperativan, neće biti progonjen i suprotno, ako bude radio svoj posao i time ometao velike sile u ostvarenju njihovih planova, da će biti osuđen kao zločinac", rekao je Darko Mladić za "Sputnjik".

On je naglasio da je njegov otac imao sastanak sa određenim ljudima iz zapadnih obavještajnih službi koji su mu ponudili, odnosno pokušali da ga zastraše Haškim tribunalom, sve do Holbruka koji je tražio od generala da postane političar.

"On je to odbio i opet mu je prećeno Haškim tribunalom", rekao je generalov sin.

Darko Mladić je naveo da je svog oca gledao u različitim situacijama i da misli da je on spasao mnoge živote, ne samo Srba, već i muslimana i Hrvata.

"Da je neko drugi bio na njegovom mestu, možda bi ratna drama bila katastrofalnija u smislu civilnih i vojnih žrtava", rekao je Darko Mladić i kao primjer naveo slučaj bošnjačke djevojčice iz Goražda koja je spasena i operisana na Sokocu, jer je general Mladić dao helikopter za njenu evakuaciju.

Kada je riječ o Srebrenici, Darko Mladić kaže da je bilo jako važno da odbrana pred vijećem Haškog tribunala iznese stav generala Mladića o tom pitanju.

"Ono što je promaklo javnosti, a tužilac se na kraju saglasio sa stavom odbrane, jeste to da je general Mladić saznao o događajima u Srebrenici nakon što se vratio iz Beograda kada je sve bilo gotovo, a na sastanke u Beograd nije otišao planirano, već su ga pozvali međunarodni pregovarači i Slobodan Milošević", rekao je Darko Mladić.

On je podsjetio da je jedan od eksperata odbrane Dušan Dunjić misteriozno umro u Hagu.

"Dunjić je bio jedini srpski patolog koji je sve dosijee koje su oni priložili u predmet pregledao. Naši veštaci do tada su odbijani, jer nisu pregledali dovoljno uzoraka. Umro je dan uoči pojavljivanja na sudu. Drugi svedok je doneo izveštaje koje je tužilac pokušao da sakrije, a to su dokumenti koje su organi bezbednosti muslimanske vojske i države uzeli od preživelih iz kolone koja se probijala od Srebrenice do Tuzle", rekao je Darko Mladić.

On je istakao da, prema sporazumu o demilitarizovanim zonama, tamo nije trebalo da bude oružanih formacija, a Bošnjaci su imali cijelu 28. diviziju koja je vršila borbena dejstva prema Srbima.

"Pod borbom su se danima probijali kroz minska polja do Tuzle. Izveštaji pokazuju ogromne gubitke u tim borbama, između 5.000 i 6.000. Žrtve u toj koloni nisu žrtve zločina. Žao mi je svakog poginulog čoveka, bez obzira sa koje strane dolazi. Tu nesreću nam je doneo Zapad u razbijanju Jugoslavije", rekao je Darko Mladić.

On je naveo da odbrana nije pobjegla od toga da su neki zarobljenici strijeljani, što je bio i stav generala Mladića, međutim to nije bilo organizovano.

"Nije bilo naređenja da zarobljenici budu streljani. General Mladić u tome nije učestvovao. Nažalost, tužilac je izabrao da manipuliše tim žrtvama", rekao je Darko Mladić.

On kaže da ga raduje činjenica da je narod generalno prepoznao da se u Hagu ne radi o dostizanju istine i pravde, već da je na djelu međunarodna politika.

"Narod shvata da je to nameštena igra", rekao je Darko Mladić.

Govoreći o zdravstvenom stanju generala Mladića, Darko Mladić kaže da ono nije dobro i da se u kontinuitetu pogoršava.

"U poslednjih pet-šest meseci mu se ponovo pogoršava stanje. Tužilac, naravno, to ignoriše sve vreme, zato što ima zadatak koga se drži, bez obzira na pravne norme koje ga obavezuju da u slučaju lošeg zdravstvenog stanja govori istinu. Haški tužioci nisu se baš proslavili time što se bore da dokažu istinu", rekao je Darko Mladić.

On ističe da bi formalno zadatak tužilaca i cijelog suda trebalo da bude da istinom donesu pomirenje u regionu.

"Na žalost, svi smo svedoci da su katastrofalno omanuli u tom zadatku. Čini se da, osim tog formalnog zadatka, u stvari imaju zadatak da formiraju određenu istinu o događajima devedesetih godina u bivšoj Jugoslaviji koja treba da abolira one koji su razbili jednu međunarodno priznatu državu i doneli haos na ovaj prostor, koji do dan-danas nije prestao, te da prebace krivicu za te događaje na Srbe", rekao je Darko Mladić. /kraj/sas/sk