Pedeset hiljada ljudi ispred zgrade Sobranja u Skoplju, povrijeđeno devet poslanika

SKOPLJE - U makedonskom Sobranju odvija se istinska drama, gdje su demonstranti, nakon što je parlamentarna većina izabrala Talata Džaferija za predsjedavajućeg parlamenta, upali u zgradu i tamo napali i raskrvarili glave lidera SDSM Zorana Zaeva i potpredsjednika te stranke Damjanu Mančevskom, prenosi plusinfo.mk.

Kako mediji saopštavaju situacija ispred zgrade parlamenta je mirnija. Dopisnici "Sputnjika" javljaju da se na ulicama Skoplja nalazi oko 50.000 ljudi.

Predsjednik Makedonije Đorđe Ivanov izjavio je na vanrednoj konferenciji za novinare da neće uvesti vanredno stanje u zemlji i pozvao partijske lidere na hitan sastanak.

Da bi evakuisala sve poslanike policija je morala da upotrijebi šok bombe, prenosu tvr Pink i dodaje da osim poslanika ima povrijeđenih i građana i policajaca.

Visoka predstavnica za spoljnu politiku i bezbjednost Federika Mogerini i komesar EU za proširenje Johanes Han najoštrije su osudili nasilje u makedonskom parlamentu kada su napadnuti poslanici i pozvali na smirivanje situacije.

"Nasilje u parlamentu je potpuno neprihvatljivo i mi pozivamo na smirivanje i uzdržanost. Ministarstvo unutrašnjih poslova i policija moraju da osiguraju bezbjednost parlamenta i njegovih članova", navedeno je u zajedničkom saopštenju Mogerini i Hana.

Do 20:43 sati pripadnici specijalne jedinice koji su ušli u Sobranje Republike Makedonije evakuisali su 30 poslanika, objavilo je makedonsko Ministarstvo unutrašnjih poslova, prenosi MIA.

Poslanik Alijanse za Albance Zijadin Sela je teško povrijeđen i bori se za život, javlja televizija Alsat-M.

Osim njega, povrijeđena su još četvorica poslanika prije nego što su specijalci zaustavili masu pred ulazom u Sobranje. Napadnuto je nekoliko novinarskih ekipa.

"Sputnjik" javlja da je u skopsku gradsku bolnicu primljeno devet poslanika.

Sedam ljudi ima povrede glave, a jedan povredu koljena i oni su primljeni su na Klinici za hirurgiju.

Rojters je prenio da je Zaev povrijeđen u pesničenju.

Iz svih gradova Republike Makedonije narod kreće ka Skoplju, kaže novinar Milenko Nedelkovski.

Kako beogradska televizija prenosi riječi dopisnika iz Skoplja, tokom demonstracija su se čuli pucnji.

Agencija MIA javlila je da se pred zgradom makedonskog parlamenta čulo "nešto nalik na šok bombe".

Navodi se da sve više ljudi ulazi u Sobranje, gdje po ocjeni ovog medija situacija postaje eksplozivna.

"Mi sigurno nećemo napustiti Sobranje, šta god da se desi tokom noći, ostaćemo ovde. Dalji razvoj događaja je nezahvalno prognozirati", kaže predsednik Demokratske partije Srba u Makedoniji Ivan Stoilković koji se Sputnjiku javio iz Sobranja.

U Sobranju se pjevala himna Makedonije, a u nekom momentu čula se i albanska himna.

"Sobranje je opkoljeno sa svih strana, ljudi su počeli da stižu i iz unutrašnjosti. Velika je verovatnoća da će u državi biti proglašeno vanredno stanje", nešto ranije je izjavio Stoliković je za "Sputnjik".

Na snimku koji je objavljen na sajtu "plusinfo.mk" vide se poslanici koji skaču sa galerije.

Predsjednik VMRO-DPMNE Nikola Gruevski saopštio je večeras, nakon upada demonstranata u zgradu Sobranja u Skoplju, da nasilje nije rješenje i da je potrebno smiriti strasti.

"Pozivam na prisebnost. Narod ne treba da nasjeda na provokacije SDSM-a i onih koji žele da vrate državu u duboku krizu i ispune njihov scenario", napisao je Gruevski na Facebook profilu.

On je poručio da će se VMRO-DPMNE suprostaviti ovim antidržavnim postupcima SDSM pravnim i političkim sredstima.

Zabrinutost zbog situacije u Makedoniji izrazio je i premijer Srbije Aleksandar Vučić, koji je za petak ujutro zakazao hitnu sjednicu Biroa za koordinaciju bezbednosnih službi.

"Veoma sam zabrinut zbog situacije u Makedoniji, smirivanje situacije je u najvećem interesu građana. Ovo biše nije samo makedonski problem, već svih nas koji ovde živimo", izjavio premijerVučić

Većina u makedonskom Sobranju koju čine SDSM Zoran Zaev i albanske stranke, izabrala je u četvrtak poslije prekida sjednice Talata Džaferija za predsjednika parlamenta, a pristalice pokreta "Za zajedničku Makedoniju" upali su u zgradu Sobranja gdje ih je obezbjeđenje spriječilo da se popnu stepenicama u salu u kojoj su poslanici.

Police protecting entrance to Assembly building while SDSM is being held hostage in the conference room#Skopje #Macedonia #Coup pic.twitter.com/027kntx1Zq