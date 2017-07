Dječak koji se utopio u Hrvatskoj sin poznatog odbojkaša

Dječak L.M. (13) koji se u subotu utopio na Braču u Hrvatskoj sin je slavnog odbojkaša Markosa Milinkovića, potvrđeno je za "Blic".

Dječak je bio na ljetovanju sa majkom i sestrom. Kobnog dana je sa vršnjacima otišao napolje, a majci je oko 18 sati rekao da ide s njima na obližnji teren da igraju košarku. Kako nezvanično saznaje "Blic", tu informaciju je policiji potvrdila i majka dječaka.

"Iznajmili su kajak, on i njegovi prijatelji, od 17 do 18.25. Rekli su da im je dosta, dvojica su otišla na igralište da igraju košarku, a on je rekao da će ostati da se kupa još malo", otkrio je očevidac za "24 sata.hr".

Međutim u 19 sati jedan Slovenac došao je na plažu da vrati pedalinu i od čovjeka od kog se plovilo iznajmljuje tražio masku "jer mu se čini da je vidio ili nečije tijelo ili da neko roni". On je dodao da ne želi da diže uzbunu i da će da provjeri.

"Dao sam mu masku i kada je došao na to mjesto počeo je da mi signalizira. Sa sinom sam otišao tamo brodom i zaista na dnu, na nekih sedam metara dubine, je bilo tijelo, kao da leži na prsima. Odmah se pojavio i mještanin koji roni na dah do 50 metara dubine, izvukao ga na površinu, ubacili smo ga na brod i počeo sam oživljavanje. Kada smo došli do plaže oko 19 sati nastavili smo sa reanimacijom, ali nije bilo pomoći", ispričao je mještanin, inače dugogodišnji policajac.

Ljekari su pokušali da reanimiraju dječaka i borba za njegov život trajala je dugo, međutim njemu nije bilo spasa.

Čeka se nalaz obdukcije, a potom će tijelo dječaka biti transportovano u Srbiju.

"Na dječaku nije bilo tragova nasilja koji bi ukazali na krivično djelo. Naložena je obdukcija koja će utvrditi šta je uzrok smrti", kaže izvor "Blica" iz Hrvatske.

Prema njegovim riječima, postoje dvije opcije koje bi mogle biti uzrok smrti - utapanje ili zastoj srca.

"Dječak je ronio sa maskom za ronjenje i njega je iz vode izvukao kupač koji ga je primijetio. Velika je vjerovatnoća da je sebe precijenio i da je preminuo zbog zastoja srca", kaže sagovornik "Blica".

Stradali dječak je sin poznatog odbojkaša Markosa Milinkovića, koji je odbojkaška legenda Argentine, a porijeklom je Srbin. Oženio se Novosađankom, s kojom je i dobio sina Luku, navodi "Blic".

Tokom karijere igrao je za neke od najvećih svjetskih klubova, poput Sislija iz Treviza, gdje je bio saigrač Nikoli Grbiću. Bio je jedan od najboljih prijatelja braće Grbić.

Šest godina je biran za najboljeg odbojkaša Argentine, a tri puta je učestvovao na olimpijskim igrama.

Njegov sin L.M. i sam je krenuo tatinim stopama. Bio je član Odbojkaškog kluba Vojvodina, a igrao na mjestu primača.

