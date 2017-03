Đukanović pozvao EU da zaustavi "destruktivni" uticaj Rusije na Balkanu

PODGORICA - Bivši crnogorski premijer i aktuelni lider vladajuće DPS Milo Đukanović pozvao je Evropsku uniju da zaustavi ruski "destruktivni" uticaj na Balkanu, nakon što je Crna Gora, kako kaže, spriječila pokušaj Rusije "da svrgne njegovu prozapadnu vladu".

On je u intervjuu za AP rekao da Moskva "vodi neku vrstu rata protiv Evrope" i "prijeti samom postojanju EU".

"Crna Gora se tada našla na liniji vatre, ali siguran sam da Crna Gora nije glavna meta", rekao je Đukanović i dodao da je Balkan "dobar teren za demonstraciju sile", nakon ruske kampanje u Ukrajini i Siriji.

On je ocijenio da je Rusija na primjeru Crne Gore željela da pokaže Evropi i NATO-u da se ne mogu širiti bez njene saglasnosti.

"Mislim da je to bila ključna poruka za EU i NATO", zaključio je Đukanović.

On je izrazio uvjerenje da će Moskva nastaviti da destabilizuje Crnu Goru sa subverzivnom propagandnom kampanjom, a kao dokaz za to naveo da jedva da prođe nedjelja "a da Crna Gora ne dobije poruku od Moskve da nema za nju mjesta u NATO i da treba da razmisli o tom članstvu, kao i da bi ono dovelo do političke i bezbjednosne destabilizacije Crne Gore", prenosi Tanjug.

Uoči parlamentarnih izbora u Crnoj Gori u oktobru prošle godine, spriječen je pokušaj državnog udara, a za organizatore tog puča optuženi su Rusija i njene tajne službe. Kremlj je demantovao te navode.