Dodik na obilježavanju Dana sjećanja na žrtve "Oluje": Htjeli smo mir, a dobili etničko čišćenje

NOVI SAD - Obilježavanje Dana sjećanja na stradale i prognane Srbe u vojno-policijskoj akciji Hrvatske "Oluja" počelo je u petak naveče na stadionu "Veternik" u Novom Sadu, pred više od 30.000 ljudi.

Obilježavanje je počelo parastosom, koji je služio patrijarh Irinej.

Okupljenima se obratio predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik koji je rekao da je "Oluja" bila završni čin nečega što je bilo davno planirano i što je postalo politika Zagreba, a to je da pobije, pokrsti i protjera Srbe.

"Niko ozbiljan ne može da ne vidi kontinuitet u tim politikama koje se završavaju 1995. godine, na način da je Krajina i sva mjesta gdje su Srbi živjeli stotinama godina, morali da budu napušteni", rekao je Dodik.

On je rekao da su Srbi morali da napuste te prostore zato što je postojala prijetnja da svi budu pobijeni.

"Sve do zadnjega. Uz asistenciju takve međunarodne zajednice koja je godinama osmišljavala i realizovala projekte širom bivše Jugoslavije, a koji mogu da se karakterišu kao antisrpski. Projekti koji su doveli do progona, projekti koji su doveli do toga da u mnogim nastalim državama nakon raspada Jugoslavije Srbi budu obespravljena manjina", dodao je predsjednik Srpske.

"Svagdje, od makedonije, Slovenije, preko Hrvatske i Bosne do Kosova vidimo stradanje naše nacionalne zajednice. Napustiti kuću, otići, djelovalo je nepoznatoo. 1995. godine značilo je strah od nepoznatog, ali pokazalo se da Srbija nije bila nepoznata za vas iz Krajine", dodao je Dodik.

Dodik je dodao da je laž to što se u Hrvatskoj govori da su Srbi agresori, i naglasio da su Srbi u Krajini branili svoje kuće.

"Nema ni jednog mjesta u Krajini koje nije bilo srpsko, da ga Srbi nisu branili. Htjeli smo mir, a pod patronatom tadašnje Međunarodne zajednice, izgubili smo mir i dobili etničko čišćenje u Hrvatskoj", istakao je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.

On je naglasio da su Srbija i Republika Srpska uprkos svemu tome danas jake i da su najstabilnije u regionu.

"Naše institucije funkcionišu, naše vlade i naši parlamenti nisu ugroženi. Predsjednikovanje predsjednika Vučića govori da se daje nova, istorijska snaga Srbiji, ona koja pomaže najviše nama van Srbije da budemo jači. I nismo zaboravili predsjedniče Vučiću vaše veliko obećanje dato u Jasenovcu da Srbija više nikada neće dozvoliti da neko od Srba, gdje god bio, bude počišćen i da se Srbija stati iza svoga naroda", rekao je Dodik.

Predsjednik Srpske je rekao da Srbi danas iskreno pružaju ruku pomirenja i da će je prihvatiti od svakoga ko je pruži iskreno.

"Ali, samo jednu stvar ne smijemo biti naivni, jer se pokazalo da naša iskrenost ne znači iskrenost drugih. Srbi su imali državu u Velikom ratu, a onda Srbija kao pobjednica, integrisala i velikodušno dala slobodu drugim narodima na prostoru bivše Jugoslavije. Pa i hrvatskom narodu koji je bio na strani poraženih nacija toga vremena. To im je omogućilo da kroz komunističku Jugolaviju obezbjede kontinuitet stvaranja hrvatske države. Tu slobodu je dala Srbija. Tu slobodu drugima dao je srpski narod naivno vjerujući da je ta sloboda ista za sve", rekao je Dodik i dodao da se pokazalo, a za to su primjer Srbi iz krajine, ta sloboda nije ista za sve.

Predsjednik Republike Srpske rekao je da vjeruje da će Republika Srpska i Srbija u ovom vijeku biti zajedno u teritorijalnom i državnom smislu.

"Vjerujem da će u ovom vijeku srpski narod zbog svog stradanja u prošlosti imati pravo da bude jedno. I da je sasvim prirodno da budemo zajedno. Pod tim mislim zajedno u teritorijalnom i državnom smislu, da ne bude zabune", rekao je Dodik.

Vučić: Ponosan sam na rod kojem pripadamo

"Srpski narod ne bi mogao da preživi još jednu Oluju i Srbija neće dozvoliti više nijedno stradanje naroda na srpskom etničkom prostoru", rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u Veterniku.

Vučić je okupljenima poručio da je istovremeno tužan i ponosan. Kako je istakao, ne postoji niko, ko u sebi ima išta srpsko, a da nije tužan 4. i 5. avgusta.

"Ali kad vidim koliko nas na miran i dostojanstven način, bez želje za osvetom i odmazdom, bez ružnih i preteških reči obeležava stradanje Srba, moram da budem ponosan na rod kojem pripadamo u nadi da ćemo umeto da oprostimo a da zaboravimo ne možemo i ne smemo", rekao je Vučić.

On je citirao Čerčila: "Nijedan uspeh nije konačan i nijedan poraz nije fatalan".

"Kao da je Čerčil hteo nama Srbima da stavi do znanja da nismo tad sve izgubili i da je mnogo toga ostalo pred nama, radosti, suza i budućnosti za naš narod", rekao je Vučić.

Istakao je da su Srbi izgubili mnogo stotina sela, gradova, hiljada kuća i domova koje su vrijedne srpske ruke vijekovima gradile. Naveo je da su ljudi ubijani jer su ponosno i časno nosili srpsko ime i prezime.

Kako je rekao, stotine hiljada ljudi su pred "dičnim oslobodiocima" morali da napuste svoje domove i potraže spas u srpskim mjestima koja su bila svjedoci tuge i beznađa, prvobitnog nesnalaženja, ali i vrijednog rada i ljubavi koje su ti ljudi donijeli u srcima.

"Dobrodošli, još jednom dobrodošli, uvek dobrodošli u vašu Srbiju dragi Krajišnici", poručio je Vučić.

"Zato vam kažem i obećavam da Srbija nigde više na srpskom etničkom prostoru neće dozvoliti sprovođenje zločinačkih akcija protiv srpskog naroda", poručio je predsjednik Srbije i dodao:

"Nemamo pravo da gubimo srpske glave i ognjišta a da gledamo u nebo".

Naveo je da Srbija nikome ne prijeti ali da ne dopušta da se nekažnjeno ubijaju Srbi.

Patrijarh: Na nama da oprostimo, a na bogu da presudi

"Na Bogu je da presudi, a na nama da praštamo i ne zaboravljamo, rekao je patrijarh srpski Irinej.

Patrijarh je nakon parastosa u obraćanju pred više desetina hiljada prisutnih rekao da srpski narod zna za mnoge teške i tragične trenutke, ali da je od svih stradanja, od Kosova Polja do danas, događaj koji se desio 4. i 5. avgusta 1995. prevazišao sve prethodne tragične događaje.

Kako je rekao, toga dana je naš narod prognan sa vjekovnih obitavališta i ognjišta i to od strane ljudi sa kojima su vijekovima živjeli zajedno.

On je podsjetio na događaje iz 1941. do 1945. godine i rekao da smo se nadali da se tako nešto ne može ponoviti, ali smo se prevarili.

Patrtijarh je ukazao na ideologiju i "formulu" da se jedan dio srpskog naroda pokrsti, drugi protjera i treći poubija.

"Strašna odluka" rekao je patrijarh srpski.

On je podvukao da bi, da je ta odluka došla od nekog nehrišćanskog naroda, to mogli i razumjeti, ali je, nažalost, došla od naroda koji govori skoro istim jezikom i slične vere.

Prema njegovim riječima, srpski narod je doživio takvu tragediju da se ona može "izjednačiti samo sa tragedijom jevrejskog i još jednog naroda".

"Moramo i ovoga puta da kažemo da je za sve što se dešavalo i što se nažalost velikim dijelom ponavlja kriva jedna crkva i najviši predstavnici te crkve", rekao je patrijarh Irinej.

"Hoćemo li razmišljati o osveti?", zapitao je patrijarh i odgovorio da nećemo.

"Ne. Ali, nikako ne smemo ni da zaboravimo, jer će se onda taj zločin ponoviti. Treba da im oprostimo i molimo boga da im da ono što im je najpotrebnije, pokajanje, kako bi i oni nama bili prijatelji, kao što mi njima jesmo", rekao je patrijarh SPC.

Prema njegovim riječima, u godinama koje dolaze treba da živimo kao susjedi i kao hrišćani po jevanđelju i hristovom učenju.

"Braća naša rimokatolici moraju i treba da znaju da ako jedan narod bazira svoju istoriju na krvi i zločinu ne može da očekuje ništa dobro u budućnosti - to je zakon, moralni i božji" rekao je patrijarh.

Obilježavanju su prisustvovali i predsjednica Vlade Srbije Ana Brnabić, ministri, kao i izbjegli i prognani Srbi, članovi porodica stradalih u "Oluji", građani.

Prisustvali su i Srbi iz regiona sa kojima je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić prethodno održao sastanak u Gradskoj kući u Novom Sadu.

U operaciji "Oluja" ubijeno je 2.000, a protjerano više od 200.000 Srba.

Na stadionu je bilo prisutno više od 30.000 ljudi, a sve obližnje ulice su bile zakrčene.