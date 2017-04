Drama u Larnaki: Djecu iz Srbije drže na aerodromu

LARNAKA - Tranaestoro djece, članova folklornog društva iz Srbije, grčki carinici drže "zarobljene" na aerodromu u Larnaki.

Djeca iz Beograda, uzrasta od devet do četrnaest godina, zadržano je sinoć na aerodromu u Larnaki na Kipru! Mališani su sa Kulturno umjetničkim društvom "Izvor" krenuli na festival folklora u mjestu Girne, u turskom dijelu Kipra, i upravo zbog toga carinici grčke nacionalnosti ne žele da ih puste da uđu u zemlju, saznaje tabloid "Informer".

Vođa puta i vlasnik KUD "Izvor", Dejan Tošić, za tabloid kaže da je situacija izuzetno teška i da ne zna šta da učini.

"Dobili smo poziv za festival folklora u Girneu koji se već tradicionalno organizuje 19 godina i na kome učestvuje veliki broj zemalja. U Larnaku smo krenuli juče oko ponoći i sleteli smo noćas oko dva sata po našem vremenu. Predali smo pasoše i pokazali pozivna pisma i veći deo grupe je prošao bez problema. Međutim odjednom je jedan carinik počeo da pravi problem i svi smo vraćeni. Smetalo mu je to što idemo u turski deo i što ćemo igrati tamo u parlamentu", jada se Tošić.

Tošić je rekao da već satima bezuspješno pokušava da ubijedi carinike da puste djecu, ili da im makar donesu nešto da jedu.

"Pokušao sam da im objasnim da smo mi samo došli da igramo folklor i da se ne mešamo u njihove političke odnose, ali je on konstantno vikao na mene. Pitao me je kako nas nije sramota da mi pravoslavci idemo kod Turaka da igramo. Rekao je da je to isto kao naše Kosovo i da je to grčka zemlja na koju ni mi ni deca nećemo kročiti sa takvom pozivnicom. Zamolio sam ih da nam barem daju neku hranu i vodu za decu ali ni to nisu uradili. Planiraju da nas ovde drže do srede i onda vrate za Srbiju. A deca do tad da spavaju ovde na terminalu kao što su i noćas. Ne znam šta da radim niti kako da umirim mališane koji su uplašeni", iskren je Tošić.

Ambasada Srbije: To je nedopustivo

U ambasadi Srbije na Kipru tabloidu su rekli da su upoznati sa problemom i da čine sve da ga riješe. "Otpravnik poslova Dragan Zurovac je na aerodromu u Larnaki i tamo daje sve od sebe da reši problem. Nije nam jasno zbog čega se ovo dešava jer i mi sami bez problema prelazimo sa grčkog na turski deo i obratno. Tenzije više nisu toliko velike kao ranije. Pogotovo nema smisla što drže malu decu i to je nedopustivo", tvrde u ambasadi.

Situacija je dramatična, jer deca su prespavala na stolicama na aerodromu i da još nisu dobila ništa da jedu. Kiparski carinici, navodno, planiraju da ih na terminalu drže tri dana i tek onda vrate za Srbiju.