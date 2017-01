Drecun: Zabrinjavajuća izjava novog američkog ministra odbrane

BEOGRAD - Predsjednik Odbora Skupštine Srbije za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun rekao je da ga zabrinjava izjava novog američkog ministra odbrane DŽejmsa Matisa o formiranju oružanih snaga /samoproglašenog/ Kosova i da će tema o priznavanju Kosova biti aktuelizovana i prije članstva Srbije u EU.

"Da li to znači da će Trampova administracija odustati od dosadašnjeg američkog stava da se ne vrši pritisak i ne traži od Srbije priznavanje Kosova. Ako bi došlo do takvog razvoja događaja, to bi bio negativan trend?", rekao je Drecun.

Sudeći po izjavama novoimenovanih zvaničnika, Trampova administracija će, smatra Drecun, slijediti prethodnu politiku kada je riječ o Kosovu, što znači da je za SAD takozvana nezavisnost Kosova završena stvar i da će i dalje nastaviti da tretiraju Kosovo kao državu.

Komentarišući Matisa, koji je izjavio da treba da budu formirane takozvane oružane snage Kosova, Drecun za RTS kaže da nije dobro što je pomenuto da se u tom smislu treba mijenjati Ustav.

"To izgleda da će se tražiti rešenje da se izbegne prepreka u parlamentu u Prištini za formiranje te formacije, a ta prepreka je protivljenje srpskog naroda. To ne bi bilo dobro", rekao je Drecun, dodavši da će se tek vidjeti kakve će stavove o Kosovu zauzeti nova američka administracija.

Govoreći o sljedećoj rundi pregovora između Beograda i Prištine, Drecun je naveo da se vide nagovještaji da će biti riječi i o stabilizaciji poslije upada specijalnih jedinica na sjever Kosova.

On je ocijenio da je proces normalizacije odnosa zapeo u dva dijela - nema formiranja zajednice srpskih opština, kao ni stavljanja na dnevni red novih pitanja poput imovine i rasvjetljavanja sudbine nestalih.

Drecun smatra da EU sa nivoa "packi" treba da pređe na jedan ozbiljniji nivo, gdje će iskoristiti sav kapacitet koji ima da natjera Prištinu na racionalno i predvidivo ponašanje.