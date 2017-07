Dugin: Moskva bi mogla na sebe preuzeti problem Kosova i Metohije

BEOGRAD - Ruski filozof i lider Međunarodnog evroazijskog pokreta Aleksandar Dugin ocijenio je da bi, ako Srbija zatraži i bude primljena u Evroazijsku uniju i ODKB, problem Kosova i Metohije postao i ruski problem, što bi u startu garantovalo bezbjednost i život za Srbe, jer Rusija priznaje cjelovitost Srbije.

"To ne znači da bismo odmah pokrenuli vojnu operaciju, ali bismo pružili određene garancije sa kojima bi moglo spokojnije da se živi. Nemamo ništa protiv Albanaca i tražili bi naš, evroazijski put za dogovor sa njima, ali imamo mnogo toga protiv surovog komadanja srpske države protivno volji njenog naroda", rekao je Dugin za beogradsku "Politiku".

Dugin, koga smatraju savjetnikom predsjednika Rusije Vladimira Putina, rekao je bi da bu u slučaju da Srbija zatraži prijem u Evroazijsku uniju i ODKB, Rusija morala da razmotri taj zahtjev uzimajući u obzir volju naroda.

On smatra da Srbija treba da izvrši političko samoubistvo da bi ušla u EU.

"Zamislite šta bi bilo sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem kada bi kojim slučajem rekao da priznaje Kosovo. Naravno da on to neće učiniti, a to znači da nikada neće ući u EU. Balansiranje može da traje određeno vrijeme, ali treba naći trajno rješenje. Ono postoji - to je Rusija", zaključio je Dugin.

On je istakao da je duhovna Srbija vječna i da je to što Srbi slave Vidovdan zalog budućih pobjeda.

"Smatram da su Srbi isti kao Rusi, samo bolji. Svoj odnos prema Srbiji nazvao bi sakralnim. Srbija je za mene ne samo solarna, već ognjena i vatrena. Duhovna Srbija je vječna. Ne može biti slomljena, jer je srpski narod izuzetan", rekao je Dugin.

On je rekao da se 90-tih godina stidio da pogleda Srbiji u oči zbog tadašnjeg odnosa Rusije.

"Srbija je primala strahovite udarce, ali se uspravljala. Mnogo, zaista najdublje vjerujem u Srbiju i njenu sposobnost da sama odlučuje o svojoj sudbini", rekao je ruski filozof.

Prema njegovim riječima, Rusija nema nikakvo pravo da Srbiji dijeli savjete, a pogotovo da je prekorijeva.

"Naše je da volimo i pomažemo koliko možemo. Budite sigurni da ste naša najvoljenija braća kao Crnogorci - bez obzira na sve", poručio je Dugin.