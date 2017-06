Erdoan: Ideja 'velike Albanije' loša i neprihvatljiva

ANKARA - Turski predsjednik Redžep Tajip Erdoan izjavio je da se ne smije dozvoliti krugovima koji žele bliskoistočne krize i podjele preslikati i na Balkan i da se mora poštovati suverenitet i teritorijalna cjelovitost svake balkanske zemlje.

U intervjuu za albansku televiziju "Top Channel", turski predsjednik Erdoan je izrazio nadu da će predstojeći parlamentarni izbori u Albaniji donijeti početak nove ere razvoja i prosperiteta te zemlje.

Erdoan je istakao da Turska sa Albanijom gaji jedinstvene bilateralne odnose koji se temelje na dubokim istorijskim, kulturnim i drugim vezama, te dodao da postoji obostrana odlučnost da se ti odnosi i zajedništvo nastave i u budućnosti.

Ukazujući na multikulturalnost i multirelikonfesionalnost Albanije, Erdoan je rekao da to "bogatstvo treba čuvati" i da se ne smije dozvoliti prostor krugovima koji žele sijati podjele i svađe u toj zemlji.

"Želimo u budućnosti da vidimo dosta bolju i prisniju saradnju između novoizabranog predsjednika i premijera Albanije jer nesuglasice između njih ništa dobro zemlji ne mogu donijeti. Uvjeren sam da će i nakon predstojećih izbora jedinstvo u Albaniji biti dodatno ojačano", kazao je Erdoan, prenosi agencija Anadolija (AA).

Naglasivši da je Turska spremna Albaniji da pruži svaku vrstu političke, vojne, ekonomske i druge pomoći, Erdoan jeistakao da je Albanija važan faktor bezbjednosti i stabilnosti na Balkanu.

Na pitanje da li Albance vidi kao dobre potencijalne investitore, Erdoan je rekao da se sve u životu ne može gledati isključivo kroz prizmu ekonomije, a posebno ne kada je riječ o Albaniji i susjednim balkanskim zemljama sa kojima Turska dijeli pet vijekova zajedničke istorije i mnoge kulturno-istorijske i porodične veze.

"Nije to slučaj samo sa Albanijom, već i u Makedoniji, Bosni i Hercegovini ili Srbiji možete vidjeti mnoge tragove tih veza. Mi ne želimo da se te veze prekidaju, želimo ih očuvati i ojačati. Sve te zemlje treba da budu dovoljno jake da lako stoje na svojim nogama i razvijaju se“, poručio je Erdoan.

On je prokomentarisao ideje nekih krugova o ujedinjavanju Albanije, Makedonije i Kosova u neku vrstu "velike Albanije", i rekao da su to loše i neprihvatljive ideje jer Turska glasno zagovara poštovanje suvereniteta i cjelovitosti zemalja na Balkanu.

"To su loše stvari. Eto, vidite šta se dešava na Bliskom istoku, u Iraku, u Siriji... Ne želimo da se takve krize događaju na Balkanu. Postoje oni koji za Balkan pokušavaju skrojiti takve planove, ali im ne smijemo dopustiti to. Mi zagovaramo poštovanje suvereniteta i cjelovitosti država i to se mora shvatiti. Zato se takve igre više ne smiju igrati ovdje u Makedoniji, Bosni i Hercegovini, Albaniji, Srbiji. Sve te zemlje treba da nastave svoj put kojim idu", poručio je Erdoan.

Turski predsjednik je dodao da se različitosti u svakoj zemlji i društvu moraju prepoznati i iskoristiti kao bogatstvo, i naglasio da takvo shvatanje stvari može pomoći Albaniji, Makedoniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu i drugim zemljama koje imaju to bogatstvo.

Na pitanje novinara da prokomentariše navode nekih krugova da otvoreno podržava neke političke stranke u zemljama regiona, turski predsjednik je rekao da je veoma podlo iznositi takve tvrdnje jer se Turska "nikada nije, niti će diektno uplitati u političke trke u zemljama na Balkanu".

"Mogu postojati stranke koje dijele naš pogled na svijet, ali to je druga stvar. Isto to važi i za cijelu Evropu. Ustaljena je stvar da evropske političke stranke razmjenjuju mišljenja i ideje sa strankama u zemljama Balkana. Naravno da ima na Balkanu partija koje žele da uče iz našeg političkog djelovanja i iskustva. Mi im naravno možemo pružiti tu vrstu podrške u idejama i mišljenjima. Niko ne treba da se uznemirava zbog razmjene iskustava, ali Turska nikada nije direktno ulazila u političke trke u tim zemljama. Dakle, u međunarodnom smislu možemo slobodno razmjenjivati i iskustva i savjetovati se sa onima koji to žele, ali mislimo da je ispravno da se ne uplićemo direktno na političke scene u tim zemljama", pojasnio je Erdoan.