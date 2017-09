Globus ne isključuje mogućnost hapšenja u vezi sa Agrokorom

ZAGREB - Agrokor je ponovo već danima u centru pažnje hrvatske javnosti i sve u vezi s tim koncernom postaje sve dramatičnije, piše zagrebački nedjeljnik Globus, koji ne isključuje mogućnost spektakularna hapšenja i samog Ivice Todorića, ali i probleme na spoljnopolitičkom planu, koji su posljedica finansijskog kraha te kompanije.

Prema informacijama koje posjeduje Globus, Rusi se pripremaju na snažan pritisak, daleko veći i opsežniji nego do sada, u želji da dokažu da su prevareni od svih i da će se to sasvim sigurno reflektovati i na političku dimenziju cijelog slučaja.

Nedjeljnik ukazuje da priče o hapšenjima u Agrokoru, međutim, nisu nove.

"Govorilo se da je i bivši ministar unutarnjih poslova Vlaho Orepić išao u tom smijeru još dok se afera nije do kraja razbuktala, ali da su mu bila potrebno još dva-tri mjeseca da istraga bude kompletno dovršena", podseća Globus.

U međuvremenu, ulazuje se, da je Most nezavisnih lista, bivši koalicioni partner vladajuće HDZ, ispao iz igre.

Bilo je tu, kažu, pregršt spinova, pa je danas teško procijeniti da li je Orepić zaista namjeravao da privede glavne aktere, među kojima je i sam Ivica Todorić.

Utisak je, tvrdi Globus, sada sličan, da su takve akcije “u vazduhu”, iako se od onih koji znaju šta se događa i šta će se narednih dana događati ne može ništa detaljnije saznati.

“Poslije izvještaja revizije biće mnogo toga jasnije”, navodi Globus ne imenujući izvor takve najave.

Nedjeljnik piše da izvori bliski hrvatskoj vladi smatraju da će tada pasti mnoge maske, ali i da će se vidjeti da je vlada premijera Andreja Plenkovića bila krajnje odlučna samo u tome da cijeli slučaj s posrnulim koncernom ne prepusti stihiji i ulici.

To bi bila katastrofa prije svega za zaposlene u koncernu koji bi preko noći ostali na ulici, rekao je isti izvor i dodao da je "na sreću to spriječeno".

U Banskim dvorima, napominje se, vlada potpuni mir u vezi s daljnjim razvojem događaja o i oko Agrokora.

Navodi se da je očita procjena da se nervoza osjeća na Todorićevoj strani uoči objavljivanja nalaza revizije i da je bivši najmoćniji privrednik Hrvatske primenio taktiku lansiranja poluistina.

"Nikome u vladi ne pada na pamet da polemiše sa njim nakon njegovih objava na blogu, jer bi to bilo ispod svakog nivoa, ali i nema nikakva smisla. Priča o Todorićevoj vladavini u Agrokoru uskoro bi se mogla preseliti na stranice crne kronike, sa čim vlada ne želi da ima nikakvog posla", navodi Globus.

S druge strane, piše nedjeljnik, mnogi smatraju da Ivica Todorić neće samo tako ćutke da padne.

“Sukob Todorića i vlade će se zaoštriti, u to nema sumnje. Ostaje naravno da se vidi šta sve Todorić zna i šta je spreman da kaže, ili samo blefira kako bi stvorio utisak u javnosti da je i dalje moćan jer posjeduje informacije od kojih se neki tresu", piše nedjeljnik.

Dodaje, pozivajući se na riječi jednog istaknutog privrednika koji, kako se navodi, ima veliko isustvo da sada sve to izgleda kao poker u kojem svako ima lošu kartu ali želi drugog da zastraši.

Navodno se, piše Globus, i Maksim Poletaev, moćni šef Sberbanke, ponovo sprema da dođe u Zagreb, a Rusi istovremeno pokreću novu ofenzivu kako bi obezbijedili povratak dijela novca koji su uložili u Agrokor.

Ta vruća tema bi, kako se najavljuje, mogla da bude na dnevnom redu tokom predstojeće posjete hrvatske predsednice Kolinde Grabar-Kitarović Rusiji, kada je predviđeno da se u Sočiju sastane sa predsjednikom Vladimirom Putinom.

"Teško da će se to moći zaobići, a pitanje je i šta će se do tada događati u Hrvatskoj. Mene ne bi začudilo da uskoro uslijedi i hapšenje Todorića ili nekih njegovih ljudi. Uostalom i Rusi na sve strane govore kako ih je on prevario, a afera se može preliti i mnogo dramatičnije izvan granica Hrvatske, pa je sada odlučan trenutak za energične poteze. Todorić priprema teren u javnosti, napada vladu, a konačno će se i njegove karte ipak pokazati slabijima od onih koje drže Banski dvori”, izjavio je za Globus neimenovani sagovornik iz svijeta biznisa.

Drugo pitanje, dodaje se, je šta se može očekivati na relaciji Todorić - HDZ.

Ukazuje se da je sve više onih u HDZ-u koji smatraju da stranka ne smije da se protivi osnivanju posebne komisije, jer je to naprosto neminovno u demokratiji.

Uostalom i sve druge evropske demokratske zemlje su u sličnim situacijama formirale parlamentarne istražne komisije, a ovako se može steći utisak da HDZ ima neke posebne razloge što to želi da odloži ili da spriječi.