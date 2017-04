Godina dana od ubistva pjevačice Jelene Marjanović, ubica i dalje na slobodi

BEOGRAD - "Uvjeren sam da će ubica, ko god da je, biti pronađen. Kad se to bude desilo, treba da plati za sav bol i suzu, i to pre svega Janinu, jer je ostala bez majke. Ipak, nadao sam se da ćemo do godišnjice saznati ko je ubio Jelenu", rekao je juče Zoran Marjanović, muž monstruozno ubijene pjevačice Jelene Krsmanović Marjanović (33), na groblju Zbeg u Borči, gdje je održan jednogodišnji pomen.

Na pomenu su, pored porodice Marjanović, bili i Jelenini rođaci, tetke i sestre, prijatelji...

Pomenu nisu prisustvovali Jelenin djever Miloš, koji je, kako prenosi "Kurir", skoro počeo da radi, te nije mogao da dobije slobodan dan, i pjevačicina svekrva Zorica, koja joj nije bila ni na sahrani.

Zoran kaže da je godinu dana brzo prošlo i da je psihički spreman za trenutak kad će mu saopštiti da je ubica uhapšen.

"Moramo da budemo strpljivi, iako sam, moram da priznam, očekivao da ću do danas saznati ime ubice moje Jelene. Što se tiče mojih osećanja, skamenjen sam od momenta kad sam saznao da mi je žena ubijena. Ono što me najviše boli je tuga i bol u očima našeg deteta. Ona i dalje svako veče traži majku, koju niko ne može da joj zameni. S druge strane, taj bol u meni izaziva gnev prema ubici, koji je za sve nas još uvek misterija", kaže Zoran i dodaje da je prestao da nagađa i razmišlja o tome ko bi mogao da bude ubica.

Kako je objasnio, shvatio je da mu to oduzima mnogo energije.

"Došlo je do toga da sve prepustim policiji i ljudima koji nisu prestali da rade na slučaju. U Jani sam našao spas, ona je moj pokretač", priča suprug.

Svekar Vladimir je istakao da vjeruje policiji.

"Tačno je da s nestrpljenjem očekujemo ime ubice i da smo priželjkivali da se sve reši makar u prvih godinu dana. Ali isto tako verujem da će inspektori brzo sve privesti kraju. Posvećeni su i nepotkupljivi, i uveren sam da će naći tog čoveka, bio on neki klošar ili moćnik. Po meni je to osoba s genetskom greškom", kaže Vladimir.

Prema njegovim riječima, za svih godinu dana najteže mu je pala tuga unuke Jane.

"Jana ne postavlja suvišna pitanja, ponekad se zaplače, rastuži se kad vidi majku s decom. Skoro je mojoj ženi Zorici, koja je skoro stalno s njom, rekla: 'Baba, ja tebe volim, ali ti ne možeš da mi zameniš mamu'“, objašnjava svekar.

On kaže da ubica može da bude bilo ko.

"Ubica može da bude od manijaka, preko plaćenog ubice, do nekog moćnika. Slučaj je komplikovan i treba da budemo strpljivi", kaže Vladimir.

Pored pomena ubijenoj pjevačici, juče je na istom groblju, nedaleko od Jeleninog groba, održan i šestomjesečni pomen njenoj majci Zorici Krsmanović. Porodica je najprije bila na Jeleninom grobu, a potom su svi zajedno otišli na grob pjevačicine majke.

"Toliko mi je teško da ništa ne mogu da kažem. Izgubila sam prvo Jecu, pa sestru, a ne znam za kojom me više srce boli", rekla je Ljubica.

Njena i Zoričina sestra Goca iz Novog Pazara kaže da joj je žao sestre, ali ona je bila bolesna.

"Duša me boli zbog Jece, bila je mlada i puna života. Žao mi je i Jane", priča Goca i dodaje da je sanjala Zoricu.

Kako je objasnila, ne može da se sjeti o čemu su razgovarale, ali zna da je to bilo preko telefona.

"Iskreno se nadam da je s Jecom. Njen život poslije Jecinog ubistva nije bio isti", objašnjava Goca.

