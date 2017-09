Grabar - Kitarović: Smirile se strasti, ali niko nije zadovoljan

Zagreb - Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar Kitarović i dalje smatra da je ustaški poklič “za dom spremni“ stari pozdrav kompromitovan ustaškim režimom.

Ona smatra da su rješenjem vlade o izmiještanju sporne ploče HOS iz Jasenovca u Novsku, smirene strasti, ali da njime niko nije zadovoljan.

"Moj je utisak da niko nije zadovoljan. Smirili smo strasti i to je dobro, ali sigurno je da će se rasprava nastaviti“, rekla je Grabar Kitarović u emisiji zagrebačke tv.N1 “Točka.“

Bavila se, kaže, proučavanje prakse drugih država kada je riječ o simbolima totalitarnih režima i ona je, prema njenim riječima, vrlo različita.



Navela je da ima država koje zabranjuju simbole, ali dopuštaju okupljanja pronacističkih i neofašističkih stranaka, računajući na to da nisu pretnja demokratiji.



A ima, dodaje, i onih koje te simbole dozvoljavaju, ali se koriste samo kao suveniri pa do država koje apsolutno štite slobodu govora, pa tako ne sankcionišu ni govor mržnje.



Hrvatska, prema njenom mišljenju, treba da nađe model koji najbolje odgovara njenom društvu jer su, kaže, podijele najgore od svega.



Podijele isrcrpljuju i gubi se iz vida ono što je bitno danas, a to je životni standard građana.



Lično kaže da nije za zabrne i da političcari moraju biti spremni na to da građani imaju pravo da izražavaju svoje mišljenje i svoje nezadovoljstvo i kroz pokliče koji nekom ne odgovaraju i koji vređaju.



“Ja sam apsolutno protiv bilo kakvog verbalnog delikta, ali treba naći onu finu granicu gdje počinje govor mržnje koji stvara trendove u društvu koje treba zaustaviti", rekla je Grabar Kitarović.



Hrvatska predsjednica smatra da hrvatsko društvo ne treba da živi u, kako je rekla, virtuelnoj stvarnosti koju stvaraju marginalci s krajnje lijeve ili krajnje desne strane političkoga spektra.



Pažnja, istakla je, treba da bude na bolji život građana u Hrvatskoj.



Smatra da je statut Hrvatskih odbrambenih snaga legalizovan na način na koji jeste, te da se ona zalaže za pravnu državu u svakom pogledu.



Uvjerena je da su ideološke razlike u hrvatskom društvu razlog za odlazak ili ostanak velikog broja građana da u njoj žive.



Uz podsjećanje da je iz Hrvatske u posljednje tri godine otišlo oko 200.000 ljudi i da je od 1991. godine do danas u Hrvatskoj je 223.000 ljudi više umrlo nego što je rođeno, predsjednica kaže da je to ogroman problem i treba ga rješavati sistemski.

Vučić u HR do kraja godine,nema vremena za čekanje

Predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar Kitarović izrazila je danas nadu da će posjeta predsjednika Srbije Aleksandra Vučića Hrvatskoj biti realizovana prije kraja godine jer, kako kaže, nema vremena za čekanje.



U intervjuu za zagrebačku N1 tv, Grabar Kitarović je kazala da ne želi da to bude samo protokolarna posjeta.



"Ne želimo da to bude samo protokolarna posjeta, već da kao dvije države pristupamo pitanjima nestalih, o granicama, svaki korak u pravom smjeru će biti dobrodošao", rekla je Kitarović i dodala:



"Nadam se da će se posjeta dogoditi prije kraja godine, jer nema vremena za čekanje. Mi u međuvremenu komuniciramo između kabineta, o sadržaju i dnevnom redu posjete".



Upitana da li je uslov za posjetu Vučića da Srbija promjeni zakon o univerzalnoj jurisdikciji, Kitarović je odgovorila odrečno.



"Nije uslov, ali očekujem da ćemo imati okvire dogovora, idemo ka tome i sada pravne službe rade na usaglašavanju i nadam se riješenju kojim će biti zadovoljne obije države. Pravna rješenja su solidna i mislim da ćemo doći do konačnog raspleta", rekla je Kitarović.