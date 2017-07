Grabar-Kitarović: Stabilnost BiH od najveće važnosti za stabiolnost regiona

SALCBURG - Hrvatska, Austrija i Slovenija složii su se u utorak u Salcburgu na trilateralnom sastanku predsjednika tri države da treba nastaviti raditi na budućnosti Evropske unije i prvenstveno uložiti zajedničke napore na rješavanju problema migracija, klimatskih promjena i posljedica Brexita.

Na četvrtoj po redu trilaterali u Salcburgu su se sastali Kolinda Grabar-Kitarović, Aleksander Van der Belen i Borut Pahor.

"Naše tri zemlje vjeruju u europski projekt i budućnost Europske unije i tu je hrvatski stav čvrst: po pitanju načela solidarnosti, slobode, razumijevanja i poštivanju ljudskih prava u Europi, ali i vjere u uniju suverenih, jednakopravnih država", kazala je predsjednica Hrvatske.

Ona je poručila da će zemlje nastojati raditi na tome da evropski prostor bude najprosperitetniji i najsigurniji prostor u globalizovanom svijetu. Takođe je rekla da je Hrvatska protiv svake vrste EU koja bi podrazumijevala Evropu u nekoliko brzina.

"Odlučno se protivimo Uniji koja bi podrazumijevala Europu u nekoliko brzina. Vjerujemo u Uniju kohezije koja poboljšava standarde života i infrastrukturu u svim našim državama koja već postoji u drugim državama EU", poručila je Grabar-Kitarović.

Prema njenoj ocjeni, najveći izazovi osim Brexita su kako nastaviti dalje u bloku 27-orice promovisati evropske vrijednosti i proširiti ih na područje jugoistočne Evrope pa tako i u BiH.

"Stabilnost te države je od najveće važnosti za stabilnost regije i Hrvatska snažno podržava put BiH u EU i NATO", rekla je Grabar- Kitarović i izrazila nadu i vjeru da će ta zemlja dobiti status kandidata.

Grabar-Kitarović je takođe naglasila da Hrvatska vjeruje da se u BiH mora poštovati načelo jednakopravnosti sva tri naroda te još jednom izrazila bojazan zbog umiješanosti "treće strane" u procese u BiH.

Osvrnula se i na bezbjednosnu situaciju na jugoistoku Evrope i naglasila da je "prilično složena".

"Turska za sada radi dobar posao u zadržavanju migranata, no promijeni li se to, to bi destabiliziralo taj dio Europe. Duboko vjerujemo da tzv. zapadnobalkanska ruta mora ostati zatvorena", rekla je predsjednica Hrvatske govoreći o izazovu migracija.

Austrijski predsjednik je izjavio da budućnost EU zavisi od zajedništva 27 članica, "a možda i 28".

"Moramo se držati zajedno", rekao je šef austrijske države i pozvao mlade ljude da podrže EU politički i emotivno, jer je "njihova budućnost u pitanju".

On smatra da je važno zadržati evropsku perspektivu šest zemalja zapadnog Balkana.

"Te države moraju i trebaju prihvatiti i razumjeti da su politike Evropske unije da postanu punopravne članice te da je to u njihovom interesu kao što je to i u interesu EU", rekao je predsjednik Austrije.

Slovenački predsjednik Borut Pahor rekao je da Slovenija dijeli slična stajališta u pogledu budućnosti EU te evropske perspektive zapadnog Balkana.

Prvi trilateralni sastanak predsjednika tri države održan je u martu 2014. u Beču, kada su Borut Pahor i Hajnc Fišer razgovarali s tadašnjim hrvatskim predsjednikom Ivom Josipovićem.

Potom je 2015. godine u Logarskoj dolini održan sastanak Pahora i Fišera s novom hrvatskom predsjednicom, a trećem susretu je domaćin bila Hrvatska. Tada je u martu 2016. predsjednica Grabar-Kitarović u Varaždinu ugostila Pahora i Fišera.