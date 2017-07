Grabar-Kitarović nasmijala učesnike Samita u Varšavi tokom susreta sa Trampom?

VARŠAVA - Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar Kitarović razgovaraće u Varšavi sa predsjednikom SAD Donaldom Trampom i o odluci Arbitražnog suda o Piranskom zalivu.

U Varšavi se održava sastanak na vrhu zemalja "Inicijative tri mora", koju su zajednički pokrenule Hrvatska i Poljska.

"’Inicijativa tri mora‘ nije inicijativa protiv njemačkog uticaja, Rusije ili američki trojanski konj u Evropi", saopšteno je iz kabineta predsjednika Hrvatske.

Portal "Index.hr" prenio je da se predsjednica Kolinda Grabar Kitarović uoči sastanka rukovala sa Trampom, a fotografiju rukovanja je odmah podijelila na Twitteru.

Beginning of #ThreeSeasInitiative Summit in Warshaw with special guest @realDonaldTrump pic.twitter.com/v39q9Zt0Kg