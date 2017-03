Gruevski: Nećemo prihvatiti platformu stvorenu u drugoj državi

SKOPLJE - Prihvatanje platforme stvorene u drugoj državi i na inicijativu strane vlade nije u skladu sa normalnim tokovima politike u bilo kojoj zemlji na svijetu, izjavio je danas lider makedonske VMRO-DPMNE Nikola Gruevski dodajući da će koalicija Zorana Zaeva i albanskih partija dovesti do toga da Makedonci u svojoj zemlji postanu opozicija, a Albanci vlast.

Gruevski je rekao da su najbolji izlaz prijevremeni parlamentarni izbori.

"Zamislite da u vašoj državi neko donese platformu iz druge države i poslije je neka partija prihvati i kaže da to sto smo rekli prije izbora nema veze i sada ćemo ovo da uradimo", rekao je Gruevski za televiziju Pink dodajući da se nada da će ostati mirno, i da će SDSM prestati da se poigrava sa voljom naroda i da ga izaziva.



On je, govoreći o takozvanoj "Tiranskoj platformi", rekao da je ta platforma donijeta "u drugoj državi, u Tirani, pod pokroviteljstvom vlade u Tirani, odnosno pod pokroviteljstvom premijera Edija Rame"

Prema riječima Gruevskog, partija Besa je navela da je inicijativa i sve što se dogodilu stiglo od albanske vlade i od premijera Rame, kao i da su albanske partije iz Makedonije bile pozvane u Albaniju da razgovaraju o platformi i da je na kraju prihvate.

"Zajedno su stali iza platforme osmišljene u drugoj državi, a odnosi se na našu državu", rekao je Gruevski dodajući da su elementi platforme protiv ustavni.

Navodeći da je veliki broj elemenata platforme u susprotnosti sa Ustavom Makedonje, on je naveo da je narod to prepoznao i da vidi da se radi u sklad sa određenim scenarijem u kome se želi da napravi dvonacionalna država u kojoj će Albanci imati jednu privilegovanu poziciju u odnosu na druge etničke zajednice u Makedoniji.

On je rekao da postoje dvije opcije za SDSM.

Prema njegovim riječima, najbolji izlaz su prijevremeni parlamentarni izbori.



“Ionako bi trebalo da imamo lokalne izbore u maju ove godine. Navršava se četiri godine od prethodnih lokalnih izbora tako da ćemo imati izbornu atmosferu. To je šansa za SDSM da izađe sa platformom koju je prihvatila i kaže njene detalje, a ako građani misle da je to dobro neka izađu i glasaju za nju. Ako pobijede mi nećemo imati ništa protiv, povućićemo se u opoziciju jer će to biti odluka naroda”, rekao je Gruevski.

Kako kaže, drugi izlaz je da odustanu od platforme, pa će dobiti podršku VMRO-DPMNE za formiranje manjinske vlade.

“Mi im nudimo varijantu, s obzirom da je u pitanju partija i vođstvo partije koje je ucijenjeno i koje po svaku cijenu želi da dođe na vlast, da ne uđu u vlast sa albanskim partijama i odustanu od platforme i dobiće podršku VMRO-DPMNE”, rekao je Gruevski.

Dodaje i da su SDSM-a stigle čudne poruke koje najviše vode ka tome da ne prihvataju tako nešto iako to nije najjasnije objašnjeno.

"SDSM želi po svaku cijenu da dođe na vlast"

On je kazao i da SDSM, koja je na izborima osvojila 49 mandata, želi po svaku cijenu da dođe na vlast, iako je na izborima pretrpjela poraz.

"Najveći broj glasova Makedonaca dobila je VMRO-DPMNE, SDSM je poražen, iako ima veliki broj glasova - dio makedonskih, a dio albanskih, ta partija nema većinu. Sa tom koalicijom, na neki način, Makedonci u Republici Makedoniji biće u opoziciji, a Albanaci biće vlast", rekao je Gruevski.

Prema njegovim riječima, u Makedoniji ima ozbiljnih političkih tenzija jer se narod osjeća prevarenim.

Kako kaže, kada se narod osjeća prevarenim, jedan ili dva mjeseca poslije izbora, on će reagovati, kao i u svakom demokratskom društvu.

“To stvara dodatne tenzije posebno kod onih koji su narod prevarili. Oni ponovo podcjenjuju narod i prave planove kako da zaobiđu narodnu volju. Svako izbjegavanje volje naroda i izborna prevara u svakoj demokratskoj državi izaziva revolt i tenzije”, rekao je Gruevski.

Smatra da treba da se slijedi volja naroda i da ne može da se primjenjuje nešto uz pomoć sile doneseno iz druge države, da ne smijemo da imamo ucijenjene političare koji će da postanu premijeri.

"U tom duhu pozivam opoziciju da slijedi narod. Mi slijedimo volju naroda i nastavićemo to da činimo”, zaključio je Gruevski.