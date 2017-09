Hag odobrio da Stanišića u Beogradu pregledaju nezavisni eksperti

HAG - Haški tribunal odobrio je nekadašnjem šefu Državne bezbjednosti Srbije Jovici Stanišiću produženje privremene slobode i liječenja u Beogradu, ali i naložio da ga pregledaju nezavisni stručnjaci.

Sudsko vijeće, koje rukovodi ponovljenim suđenjem Stanišiću i njegovom kolegi Franku Simatoviću, naložilo je formiranje Nezavisne ekspertske komisije ljekara, koja će Stanišića pregledati u Beogradu i izvještaj dostaviti Tribunalu do 15. novembra.

Komisija ima zadatak da detaljno pregleda Stanišića i da mišljenje o njegovom trenutnom zdravstvenom stanju i efekasnosti terapija, kao i da iznese preporuke gdje bi moglo da mu se obezbijedi adekvatno liječenje, bilo u Srbiji, u pritvorskoj jedinici tribunala u Ševeningenu ili negdje drugdje u Holandiji.

Stanišiću je naloženo da Nezavisnoj komisiji ljekara obezbijedi svoju ljekarsku dokumentaciju.

Medicinskom osoblju pritvorske jedinice Ujedinjenih nacija u Ševeningenu naloženo je da najmanje jednom u tri sedmice kontaktiraju Stanišića ili njegovog ljekara, u vezi sa njegovim zdravstvenim stanjem i utvrde da li se ono pogoršava ili se poboljšava tako da može da putuje.

Haški tribunal očekuje od Vlade Srbije da omogući sprovođenje ovih naloga.

Stanišićava odbrana tražila je produženje privremene slobode za njega i suđenje bez njegovog prisustva, jer je lošeg zdravstvenog stanja i ne može da putuje.

Tribunal mu je ljetos odobrio privremeno puštanje na slobodu do 27. septembra, a danas je to produžio do daljeg.

Stanišić i Simatoviću sredinom juna počelo je ponovljeno suđenje pred Haškim tribunalom, pošto je Žalbeno vijeće 2015. godine ukinulo prvostepenu preasudu kojom su bili oslobođeni od svih optužbi i naložilo da im se suđenje ponovi.

Bivši šef Službe državne bezbjednosti Srbije Stanišić (66) i njegov pomoćnik Simatović (67) optuženi su za zločine Hrvatima i Muslimanima tokom ratova u Hrvatskoj i BiH, 1991-95.

U maju 2013. Pretresno vijeće i MKSJ je većinom glasova zaključilo da Stanišić i Simatović nisu odgovorni za počinjenje zločina koji im se stavljaju na teret i oslobodilo ih svih optužbi, te naložilo da odmah budu pušteni na slobodu.

Žalbeno vijeće je po žalbi tužilaštva 15. decembra 2015. poništilo oslobađajuću presudu i naložilo da se Stanišiću i Simatoviću sudi ponovo po svim tačkama optužnice.

Oni negiraju krivična djela za koja su optuženi.