Han: Rusija na Balkanu samo vojni, a ne i ekonomski faktor

BEČ - Rusija je na Balkanu samo vojni, ali ne i ekonomski faktor, smatra evropski komesar za proširenje i susjedsku politiku Johanes Han.

"Rusi nas samo malo nerviraju i to je već sve što čine“, rekao je Han u intervjuu bečkom dnevniku „Standard“ i naveo da bi EU trebalo da ima više samopuzdanja, pozabavi se njihovim uticajem, ali ne i da stoji kao „zec pred zmijom“.

Na pitanje koliko je važano da zapadni Balkan bude manje ovisan od ruskih energenata, Han je odgovorio da je ovisnost od ruske energije začuđujuće niska.

„U Srbiji se radi samo o deset odsto ukupne potrošnje. Tu se više stvara neki imidž. U Srbiji je Austrija najveći investitor, investirala je četiri puta koliko su Rusi. Rusija je samo vojni, a ne i ekonomski faktor i na to mora da se ukazuje“, podvlači on.

Rekao je da zabrinutost EU na Balkanu nije prisutna zbog uticaja Rusije, već etničkih tenzija i nestabilnosti.

„Jasno je da nestabilnost može biti podsticana i od trećih strana iz različitih krajeva i kanala. To samo podstiče dalje ''domaću'' nestabilnost. EU ima interes da u svom neposrednom susjedstvu vlada stabilnost. Zbog toga ćemo, kao EU, nezavisno od politike vlade SAD da predvodimo u brizi za zapadni Balkan“, poručio je Han.

On je podsjetio da je Savjet EU, na posljednjoj sednici podvukao evropsku perspektivi za zemlje regiona i dodao da se osjeća obavezu da se lično angažuje kako bi zemljama zapadnog Balkana pomogao u dostizanju tog cilja.

Negirao je spekulacije da će biti „lajt članstva“ u EU, dodajući da ne postoji niti jedna inicijativa u tom pravcu. Sve zemlje zapadnog Balkana, prema njegovim riječima, imaju perspektivu punopravnog članstva.

„Kada i da li će do toga doći zavisi naravno od napretka svake zemlje zasebno. Ja sam protivnik Evrope dvije ili više brzina. Razumijem da pojedini kažu da bi trebalo brže napredovati, ali upozoravan na opasnost da se tako nešto institucionalizuje ili učvrsti, jer će onda biti teško da se to ponovo promijeni“, ukazao je on.

Naveo je da je Crna Gora otvorila 20 poglavlja, a Srbija osam, dok su ostale zemlje regiona daleko udaljene od toga.

Crna Gora je, kako kaže, očigledno strijepila da bi mogla izgubiti prednost koju ima stvaranjem zajedničkog tržišta.

„Međutim uspio sam da te strepnje uklonim i Crnogorci su shvatili da i njima zajedničko tržište regiona pomaže da brže napreduju, jer se time primjenjuju dijelovi zajedničkog evropskog tržišta. Mnogi elementi zajedničkog tržišta mogu već sada funkcionisati, prije pristupa Crne Gore“; objasnio je on.

Zajedničko tržište, prema njegovim riječima, je bitno kako bi se stanovništvu pokazale konkretne prednosti pristupnog procesa, a istovremeno to pomaže zemljama u pripremi za članstvo u EU.

Han očekuje da bi na Samitu zemalja zapadnog Balkana u Trstu u julu trebalo da bude potpisan sporazum o namjerama za formiranje zajedničkog tržišta i dodaje da je neophodno još raditi na "uklanjanju strijepnji Crne Gore i Kosova".

U tom dokumentu, kako objašnjava, trebalo bi već utvrditi koji bi bili sadržaji, a uz to i sadržati mapu puta, jer je neophodno usvajati nacionalne zakone.